"Aprendi muito mais com ele do que ele comigo"

O treinador português Leonel Pontes confessou hoje que aprendeu "muito mais" com Cristiano Ronaldo, um futebolista "muito exigente consigo próprio, disciplinado e um exemplo para todos os colegas", que hoje renunciou à seleção portuguesa.

"Aprendi muito mais com ele do que ele aprendeu comigo. O seu nível de exigência obrigou-nos, enquanto treinadores, a descobrir novas estratégias para potenciar um jogador de tamanha qualidade e ambição. Foi sempre muito exigente consigo próprio, disciplinado e um exemplo para todos os colegas, mesmo durante o processo de formação", descreveu o técnico, citado pela sua assessoria de imprensa.

Pontes, de 54 anos, cruzou-se com o avançado dos sauditas do Al-Nassr na formação do Sporting, na época 1996/97, e mais tarde na seleção portuguesa, enquanto treinador-adjunto de Paulo Bento.

"Nunca desistiu. Cada jogo era uma batalha para ser melhor, competir e fazer golos. Foi essa ambição, aliada a uma personalidade forte, a uma enorme exigência e a uma capacidade mental extraordinária, que lhe permitiu construir uma carreira única", enalteceu.

Depois, falou do trajeto "incrível" e que "dificilmente será batido" na seleção lusa.

"Deixa um legado para muitas gerações, um exemplo de profissionalismo, alto rendimento e capacidade de liderança. Além de um grande jogador, foi um dos maiores representantes de Portugal no mundo", concluiu.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na Liga das Nações.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em Portugal.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.