Chuva para esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, sexta-feira, 30 de Outubro de 2026, períodos de céu muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde. Vento fraco.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado.

Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros,

em especial a partir da tarde.

Vento fraco

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC