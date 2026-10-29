Chuva para esta sexta-feira
O Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, sexta-feira, 30 de Outubro de
2026, períodos de céu muito nublado. Períodos
de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde. Vento fraco.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros,
em especial a partir da tarde.
Vento fraco
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.
Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 22/23ºC