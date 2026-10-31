Aguaceiros fortes e trovoada na Madeira a partir da noite de hoje

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, 31 de outubro, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado a partir da tarde, com aguaceiros que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada no final do dia. A costa sul e as terras altas da ilha da Madeira deverão ser as zonas mais afectadas pela precipitação.

O IPMA emitiu aviso amarelo de precipitação para a costa sul e as regiões montanhosas, entre as 21 horas deste sábado e as 9 horas de domingo. O alerta prevê aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada.

Aviso amarelo para chuva antecipado em 3 horas IPMA aumenta o período de vigência também da trovoada na Madeira entre as 21h00 de amanhã e as 9h00 de domingo

O vento deverá soprar inicialmente fraco, com velocidade inferior a 15 km/h, tornando-se fraco a moderado, até 30 km/h, de sueste a partir do final da manhã. Nas terras altas, poderá atingir os 40 km/h no final do dia.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para períodos de muita nebulosidade, com céu muito nublado a partir da tarde. São esperados aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada no final do dia. O vento deverá soprar fraco, tornando-se fraco a moderado, até 25 km/h, de sueste a partir do final da manhã.

Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 2 metros. Na costa sul, as ondas deverão ser do quadrante sul, com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira a partir da tarde. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus Celsius.