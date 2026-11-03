Escola de São Vicente destaca-se em encontro europeu no Algarve

A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche D.ª Lucinda Andrade, de São Vicente, representou a Madeira no Encontro Transfronteiriço do Programa Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu (EPAS), realizado entre 26 e 29 de Outubro, em Ferragudo, no Algarve.

A escola foi um dos três estabelecimentos de ensino portugueses seleccionados para participar na iniciativa, que reuniu nove escolas de Portugal, Irlanda e Reino Unido, sob o lema 'The European Bridge: Three Shores, One Future'.

A comitiva madeirense integrou oito alunos do 12.º ano e dois professores, que participaram em actividades dedicadas à cidadania europeia, cooperação internacional e desafios da União Europeia.

Um dos destaques foi a conquista do primeiro lugar no jogo de tabuleiro 'Valores qUE me movem' por uma aluna da escola, integrada numa equipa internacional.

O programa incluiu um desafio de construção de pontes, dinamizado pela Ordem dos Engenheiros da Região Norte, debates sobre os desafios da era digital nas escolas e actividades desportivas na Praia da Angrinha, em colaboração com os escuteiros locais.

Os professores participaram também em sessões de partilha de experiências pedagógicas e num encontro com Mariana Cosac e Jana Jalvi-Robertson, representantes do Parlamento Europeu.

Segundo a escola, a participação permitiu reforçar o conhecimento dos alunos sobre as instituições europeias, promover o intercâmbio cultural e incentivar a participação democrática dos jovens.