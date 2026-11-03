Apanha de lapas rende mais de 1,1 milhões de euros

A apanha de lapas na Madeira gerou mais de 1,1 milhões de euros em primeira venda entre Junho e Outubro deste ano, período durante o qual foram descarregadas 76 toneladas deste recurso marinho.

De acordo com os dados divulgados, o valor das vendas atingiu os 1.129.131 euros, representando um crescimento de 377,5% face ao período homólogo de 2024. Já as quantidades descarregadas registaram um aumento de 171,5% na mesma comparação.

"Os resultados obtidos após cinco meses de exploração da apanha de lapas evidenciam uma recuperação expressiva da atividade, refletida pelo aumento significativo das descargas e do valor em primeira venda", salienta o Governo Regional.

Mais de 18 mil lapas monitorizadas

O Governo Regional avança ainda que, no mesmo período, foram realizadas 186 amostragens nas lotas e postos de recepção de pescado da Região, abrangendo 18.672 indivíduos.

"Os resultados revelam uma estrutura de capturas globalmente estável, com predominância de exemplares adultos e reduzida presença de lapas de menor dimensão", sublinha o executivo, que acrescenta que a monitorização científica confirma a importância de manter o período de defeso, como forma de salvaguardar a reprodução e a recuperação da espécie.