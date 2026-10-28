São Vicente produz 31% das uvas da Madeira

São Vicente foi responsável por cerca de 31% da produção de uvas da Madeira este ano, concentrando também quase 40% dos viticultores da Região. Os números foram destacados hoje pelo deputado José António Garcês, durante uma visita do Grupo Parlamentar do PSD à Quinta do Barbusano, no âmbito das Jornadas Locais.

Das 3.600 toneladas de uvas produzidas na Região, 1.100 tiveram origem em São Vicente, concelho onde estão inscritos 400 dos 1.038 viticultores madeirenses.

"São Vicente é preponderante naquilo que é a viticultura na Região, não só a nível empresarial e do enoturismo, mas também da economia familiar", afirmou o parlamentar.

José António Garcês destacou os apoios do Governo Regional, nomeadamente os 155 euros por tonelada atribuídos através do POSEI, e anunciou um investimento superior a dois milhões de euros na requalificação e modernização da Adega de São Vicente.

Desde 2015, aquela infraestrutura transformou cerca de 1.300 toneladas de uvas. O investimento previsto pretende reforçar a capacidade de transformação e atrair novas gerações para a actividade.

O deputado salientou ainda o peso do concelho na pecuária, revelando que São Vicente assegurou mais de metade da produção regional de leite no primeiro semestre deste ano.

As jornadas prosseguem com um debate sobre pecuária, estando amanhã em discussão a economia e a fiscalidade.