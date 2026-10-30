Encontro do associativismo juvenil reúne 70 dirigentes e apresenta novo projecto europeu

Cerca de 70 dirigentes associativos e representantes de entidades regionais, nacionais e europeias participaram, esta sexta-feira, no Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil (ERAJE 2026), realizado no Savoy Palace, no Funchal, marcado pela apresentação do RUP Youth Labs, um novo projecto europeu destinado a reforçar as oportunidades de participação dos jovens das regiões ultraperiféricas.

Promovido pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional de Juventude, o encontro proporcionou um espaço de reflexão e partilha de experiências sobre o papel do associativismo na construção das políticas públicas e no envolvimento dos jovens nos processos de decisão.

Financiado pelo programa Erasmus+ e promovido pela Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude, em parceria com as Direcções Regionais de Juventude da Madeira e dos Açores, a Youth RUN, da ilha da Reunião, e a InnoSpark, da Grécia, o RUP Youth Labs terá uma duração de 30 meses.

O projecto prevê acções de formação, intercâmbios internacionais e o desenvolvimento de projectos-piloto, com o objectivo de aumentar a participação dos jovens dos territórios ultraperiféricos nos processos de decisão. Entre as iniciativas previstas está um intercâmbio juvenil na Madeira.

Na sessão de abertura, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, apresentou o associativismo como uma "verdadeira escola de cidadania, participação democrática e responsabilidade", defendendo a valorização do contributo dos jovens nas decisões que condicionam o futuro da Região.

A governante lançou ainda a sigla ECPD — Escuta, Compromisso, Participação e Decisão — para sintetizar a visão do Executivo regional relativamente à participação juvenil, assente no diálogo, na responsabilidade partilhada e no envolvimento efectivo dos jovens.

"A juventude não é apenas destinatária das políticas públicas. É parte da sua construção", afirmou Paula Margarido.

Na ocasião, a responsável pela tutela destacou também os apoios públicos ao associativismo juvenil e estudantil, indicando que o Governo Regional disponibilizou 273.300 euros para este sector em 2026.

Deste montante fazem parte 19 contratos-programa, num investimento de aproximadamente 188 mil euros, com potencial para abranger mais de 20 mil jovens.

Paula Margarido apontou igualmente os resultados do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), que apoiou 28 projectos, envolvendo 2.248 jovens, através de um investimento superior a 74 mil euros.

Outro dos programas destacados foi o Estágios de Verão, que ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos mil participantes.

A secretária regional aproveitou ainda o encontro para incentivar os jovens madeirenses a candidatarem-se ao programa de jovens delegados do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, considerando importante o envolvimento da juventude nos espaços de participação e decisão europeus.

O ERAJE 2026 integrou também um painel de debate subordinado ao tema da juventude, dos territórios e das políticas públicas, além de workshops dedicados à inovação, ao trabalho em rede e à participação juvenil.