Influencer com um milhão de seguidores patina na Via Expresso em São Vicente

Uma jovem com cerca de um milhão de seguidores nas redes sociais está a gerar polémica depois de ter sido filmada a circular de patins em linha no centro da faixa de rodagem da Via Expresso (VE2), entre o túnel de Água d’Alto e a zona da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de São Vicente.

O vídeo, publicado esta segunda-feira no Instagram, mostra a jovem a percorrer a via, no sentido descendente, seguida por uma coluna de viaturas. As imagens motivaram uma onda de críticas, com vários utilizadores a alertarem para o perigo da situação numa estrada destinada à circulação automóvel.

Cerca de 17 horas após a publicação, o vídeo somava aproximadamente 3.500 reacções e mais de 150 comentários.

“Na Madeira tudo é permitido? Onde anda a lei?”, questiona um dos internautas, numa mensagem dirigida à Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira. Outros utilizadores classificam o comportamento como “irresponsável” e defendem a aplicação de uma multa.

“Esta gente faz cada figura por uns likes”, comenta outro internauta, enquanto vários manifestam preocupação com o risco de acidente.

Vídeo mostra trotinete eléctrica a quase 100 km/h na via expresso Está a circular nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, um vídeo que mostra um indivíduo a conduzir uma trotinete eléctrica dentro de um túnel da via expresso da Madeira, aparentemente no troço entre o Seixal e São Vicente. Segundo a pessoa que partilhou as imagens, gravadas com uma câmara de acção montada no capacete, terá sido atingida uma velocidade próxima dos 100 km/h, valor que, a confirmar-se, está muito acima do permitido por lei para este tipo de veículo e nesta estrada.

A autora do vídeo apresenta-se nas redes sociais como artista, sob o nome Cleoppatre. O perfil reúne cerca de um milhão de seguidores e inclui conteúdos associados a actividades radicais, como viradas, saltos de penhascos e outras práticas desportivas.

A publicação motivou também comentários sobre a alegada falta de fiscalização e o tratamento dado a visitantes e residentes na Região.

Até ao momento, não são conhecidos esclarecimentos oficiais sobre o episódio nem se as autoridades tiveram conhecimento da situação.