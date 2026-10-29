PSD destaca potencial económico de São Vicente

O deputado do PSD, José António Garcês, destacou hoje as potencialidades económicas de São Vicente e as condições que o concelho oferece para a atracção de novos investimentos, considerando que as vantagens fiscais existentes, associadas aos recursos e à capacidade empresarial do território, representam oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios no Norte da Madeira.

No segundo e último dia das Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD, os deputados social-democratas estiveram, durante a manhã, na empresa North Gardens, numa visita integrada no programa de proximidade ao tecido empresarial do concelho, que procurou conhecer a realidade económica local e os desafios enfrentados por quem desenvolve a sua atividade em São Vicente.

Os trabalhos prosseguiram com um painel dedicado à economia e fiscalidade, que contou com as intervenções de António Gonçalves, do AG Group, Jhenny Figueira, do Calamar Hotel, e Diogo Silva, da North Gardens, reunindo empresários de diferentes sectores de actividade para uma reflexão sobre as condições de investimento, os desafios da economia local e as oportunidades de crescimento empresarial no Norte da Região.

A propósito deste debate, José António Garcês destacou a importância do diferencial fiscal aplicado nos concelhos do Norte da Madeira e no Porto Santo, nomeadamente a taxa reduzida de IRC de 8,75% sobre os primeiros 50 mil euros de matéria coletável das empresas abrangidas, considerando que este benefício representa "um incentivo à iniciativa empresarial e um fator de atratividade para novos investimentos".

O parlamentar valorizou igualmente os testemunhos dos empresários presentes, sublinhando que as experiências partilhadas permitiram concluir que "investir no concelho de São Vicente não é diferente de investir noutros concelhos da Região Autónoma da Madeira", evidenciando as potencialidades do território e as oportunidades existentes para quem pretende desenvolver novos projectos empresariais.

Fazendo um balanço dos dois dias de Jornadas Locais, José António Garcês destacou ainda as conclusões dos debates realizados ontem, dedicados à pecuária enquanto oportunidade regional e à valorização económica da uva, considerando que ambos demonstraram a existência de oportunidades de negócio associadas a actividades com particular relevância para a economia e para a identidade do concelho.

Para o deputado social-democrata, "os diferentes painéis permitiram identificar oportunidades concretas de investimento em São Vicente, desde as actividades tradicionais aos sectores empresariais com maior potencial de crescimento, reforçando a importância de aproveitar as condições fiscais e económicas existentes para promover a criação de riqueza, dinamizar o tecido empresarial e contribuir para o desenvolvimento do Norte da Madeira".