Associação Mais Cultura apresenta Escola de Música na Calheta

A Associação Mais Cultura anunciou a criação da Escola de Música Mais Cultura, um projecto que pretende dinamizar o ensino musical e promover o acesso à cultura no concelho da Calheta.

A nova escola disponibiliza aulas de guitarra, piano, acordeão e canto, integrando ainda o Coro Infantil Doces Vozes da Calheta. A iniciativa procura incentivar a aprendizagem musical desde a infância, estimulando a criatividade, o convívio e o desenvolvimento de competências artísticas.

As actividades decorrem nas instalações da EB1/PE/C Dr. Manuel da Silva Leça, conhecida como Escola da Ladeira e Lamaceiros, no Arco da Calheta, com horários ajustados às diferentes modalidades e à disponibilidade dos professores.

As aulas de guitarra, piano e acordeão destinam-se a alunos a partir dos seis anos, enquanto a formação em canto está disponível a partir dos dez anos. Já o Coro Infantil Doces Vozes da Calheta acolhe crianças e jovens entre os cinco e os 15 anos.

O programa de formação contempla uma aula prática semanal, complementada por uma ou duas sessões teóricas por mês.

A associação pretende, numa fase posterior, diversificar a oferta formativa, incluindo aulas de bateria, violino e música em conjunto, bem como o ensino de instrumentos tradicionais madeirenses, como o bandolim, a braguinha, o rajão e a viola de arame.

As inscrições já podem ser efectuadas através de um formulário online.