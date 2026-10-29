Benfica vence Gil Vicente e marca encontro com FC Porto na final four da Taça da Liga

O Benfica garantiu hoje presença na final four da Taça de Liga de futebol, marcando encontro com o FC Porto, ao vencer em casa o Gil Vicente por 4-1, nos quartos de final da competição.

No Estádio da Luz, em Lisboa, os 'encarnados', recordistas de títulos (oito), impuseram-se com um 'bis' de Lukebakio, que marcou aos 36 e 54 minutos, e golos de Sudakov (40) e Jhon Durán (81), este último depois de Andreas Lausen, aos 56, ter reduzido para a formação de Barcelos.

Nas meias-finais da final four, a disputar no início de janeiro, em Leiria, o Benfica vai defrontar o FC Porto, que na quarta-feira bateu em casa o Académico de Viseu, por 1-0.

O outro encontro das 'meias' da competição, cuja última edição foi ganha pelo Vitória de Guimarães, vai opor o Sporting ao Famalicão.