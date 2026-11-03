Barmen da Madeira compete na Turquia
A Associação Barmen da Madeira vai marcar presença no Eurasia Mixology Cup, competição internacional de cocktails que decorre entre 6 e 9 de Novembro, na Turquia.
A representação madeirense estará a cargo de Ana Lúcia Quintal, subchefe de bar no The Views Hotel, que participará na categoria Clássico.
A participação constitui uma oportunidade para a profissional demonstrar as suas competências técnicas na preparação de cocktails e representar a Madeira num evento internacional dedicado à arte da mixologia.
A competição decorrerá durante quatro dias, reunindo profissionais do sector da hotelaria e dos bares.