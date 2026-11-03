Trump sob pressão, habitação em crise e Ronaldo em foco

Correio da Manhã:

- "Ataque global desliga frigoríficos em Portugal"

- "Penálti garante vitória. Benfica 1 - Alverca 0"

- "Lei das manifestações vai ao Constitucional"

- "Eleições intercalares. Americanos referendam Donald Trump"

- "Sporting gasta milhões com Fonseca"

- "Imputável. Patroa que matou ama vai ser julgada"

- "Habitação. Subida dos juros dá gás a taxas mistas no crédito"

- "Santa Maria da feira. Fecho de fábrica tira emprego a 632 pessoas"

Público:

- "Rendimento Social de Inserção abrange menos 150 mil pessoas"

- "Habitação. Conselho de Estado discute 'caminhos', juristas divididos sobre tendas"

- "Rendas. Inquilino com incapacidade de 75% em risco de despejo"

- "Oncologia no SNS. Metade das primeiras consultas fora do prazo legal"

- "Bienal. Arquitecto Gonçalo Byrne premiado em Brasília"

- "EUA. Chega o dia do juízo intercalar para Donald Trump"

Jornal de Notícias:

- "Norte junta construtoras e autarquias para atacar problemas da habitação"

- "Ecco encerra fábrica da Feira e lança 632 trabalhadores no desemprego"

- "EUA. Donald Trump ameaça com vetos para travar leis dos democratas"

- "Violência. Nonagenário mata utente do mesmo lar com barra de ferro"

- "Ensino. Fenprof prepara greve dos professores no segundo período"

- "Benfica 1-0 Alverca. O suspeito do costume numa vitória sofrida. Penálti de Pavlidis salva águias"

- "Sporting. Paulo Fonseca até 2030 em negócio de cinco milhões"

- "F.C. Porto. Farioli corre atrás do prejuízo europeu"

Diário de Notícias:

- "Protestos. Tribunal contraria justificações da PSP. Acabaram as bastonadas?"

- "'Erro' no mapa para internato médico de 2027 retira vagas a Aveiro"

- "Encontro. Conselho de Estado debate habitação, educação e saúde. Comunicado não refere cargas policiais"

- "Habitação. Governo quer acelerar transferência de 83 mil imóveis para as autarquias"

- "Intercalares. Sondagens nos EUA apontam para 'onda azul'. Mas já falharam antes"

- "Espanha. Acidente de Urda trava subida do PSOE de Sánchez nas sondagens"

- "Teatro. 'Sabat Mater'. Custódia Gallego é mãe cinco vezes num texto escrito"

- "Sporting. Paulo Fonseca é o escolhido para a nova era no Sporting"

- "Jogos Olímpicos da Juventude. Judoca Sofia Gaspar ganha prata e dá a Portugal primeira medalha em Dakar"

Negócios:

- "Mutares prepara saída da Efacec no próximo ano"

- "Cláudia Joaquim. Presidente da AD&C. 'Há 656 milhões de euros do PT2030 para a habitação'"

- "Seguro ouviu Conselho de Estado. Tribunal autoriza uma tenda no Rossio"

- "Revisão das normas técnicas da construção avança este mês"

- "Poupança. Juros dos depósitos dão maior salto em quase três anos"

- "Microempresas vão ter apoios para comprar até dois carros elétricos"

- "Governo aponta concurso da baixa tensão para 2027"

- "Radar África. O sucessor de Lourenço é o segredo por revelar"

- "EUA. Custo de vida testa Trump. Wall Street ganha sempre"

O Jornal Económico:

- "BPI apela à industrialização da construção de casas"

- "Seguro liga coesão social a resposta aos desafios estruturais"

- "Dívida volta a cair para 88,4% do PIB. Valor mais baixo desde 2009"

- "Banco Montepio aumenta lucros em 7,1% para 92,5 milhões"

- "Governo 'não vê razões' para Chega inviabilizar lei das rendas"

- "Bruxelas já assinou acordo do programa europeu SAFE"

- "'Contexto adverso' corta 22% do lucro da Corticeira Amorim"

- "Lucros da Ryanair caíram para os 2.150 milhões de euros"

- "Trump ameaça ser 'Sr. Veto' se democratas vencerem"

- "Privatização. Governo assina venda parcial à Lufthansa"



Record:

- "Benfica 1-0 Alverca. Echeverri salta do banco e é decisivo em triunfo suado"

- "Diabo no corpo"

"'Tento fazer o máximo nos minutos que tenho'"

- "Fonseca até 2030. Leões pagam 5MEuro ao Lyon"

- "Treinador chega hoje e deve ser apresentado amanhã"

- "FC Porto. André Silva ataca os milhões"

- "Provável no onze frente ao Nápoles"

O Jogo:

- "Benfica 1-0 Alverca. Viram-se gregos"

- "Marco Silva. 'Uma noite desinspirada dos criativos'"

- "Sérgio Ferreira. 'Não interessa discutir se foi ou não penálti'"

- "Solidariedade. Técnico das águias envia abraço a Rui Borges"

- "Champions. FC Porto-Nápoles. Muito apetite para engolir experiência"

- "Pietuszewski, William e Zaidu estão recuperados e entram nas contas"

- "Shakhtar--Sporting. Fonseca chega hoje e assina até 2030"

- "Frederico Varandas. 'Em breve vou esclarecer tudo'"

- "Rui Borges desiludido com o momento do despedimento"

- "Treinador falou com todos os atletas na Academia"

- "Tiago Fernandes promete paixão antes da Liga dos Campeões"

- "I Liga. Gil Vicente 0-0 V. Guimarães. Minhotos anulam-se"

- "Turquia. Sérgio Conceição está a caminho do Fenerbahçe"

A Bola:

- "Benfica 1-0 Alverca. Bonito é ganhar"

- "'Faltou-nos inspiração e houve precipitação' - Marco Silva"

- "FC Porto. Nápoles já foi talismã"

- "Shakthar--Sporting. Paulo Fonseca até 2030"

- "'Treinadores entram e saem, mas o Sporting fica sempre'. Tiago Fernandes"

- "Técnico revoluciona onze e até muda... o sistema"

- "'Estamos tristes por Rui Borges'. Altimira"

- "Liga Portugal. Gil Vicente 0-0 V. Guimarães. Sem arte para desatar o nó no dérbi minhoto"

- "Champions asiática. João Félix brilha com dois golos e duas assistências no Al Nassr. (Ronaldo foi poupado)"