Trump sob pressão, habitação em crise e Ronaldo em foco
Correio da Manhã:
- "Ataque global desliga frigoríficos em Portugal"
- "Penálti garante vitória. Benfica 1 - Alverca 0"
- "Lei das manifestações vai ao Constitucional"
- "Eleições intercalares. Americanos referendam Donald Trump"
- "Sporting gasta milhões com Fonseca"
- "Imputável. Patroa que matou ama vai ser julgada"
- "Habitação. Subida dos juros dá gás a taxas mistas no crédito"
- "Santa Maria da feira. Fecho de fábrica tira emprego a 632 pessoas"
Público:
- "Rendimento Social de Inserção abrange menos 150 mil pessoas"
- "Habitação. Conselho de Estado discute 'caminhos', juristas divididos sobre tendas"
- "Rendas. Inquilino com incapacidade de 75% em risco de despejo"
- "Oncologia no SNS. Metade das primeiras consultas fora do prazo legal"
- "Bienal. Arquitecto Gonçalo Byrne premiado em Brasília"
- "EUA. Chega o dia do juízo intercalar para Donald Trump"
Jornal de Notícias:
- "Norte junta construtoras e autarquias para atacar problemas da habitação"
- "Ecco encerra fábrica da Feira e lança 632 trabalhadores no desemprego"
- "EUA. Donald Trump ameaça com vetos para travar leis dos democratas"
- "Violência. Nonagenário mata utente do mesmo lar com barra de ferro"
- "Ensino. Fenprof prepara greve dos professores no segundo período"
- "Benfica 1-0 Alverca. O suspeito do costume numa vitória sofrida. Penálti de Pavlidis salva águias"
- "Sporting. Paulo Fonseca até 2030 em negócio de cinco milhões"
- "F.C. Porto. Farioli corre atrás do prejuízo europeu"
Diário de Notícias:
- "Protestos. Tribunal contraria justificações da PSP. Acabaram as bastonadas?"
- "'Erro' no mapa para internato médico de 2027 retira vagas a Aveiro"
- "Encontro. Conselho de Estado debate habitação, educação e saúde. Comunicado não refere cargas policiais"
- "Habitação. Governo quer acelerar transferência de 83 mil imóveis para as autarquias"
- "Intercalares. Sondagens nos EUA apontam para 'onda azul'. Mas já falharam antes"
- "Espanha. Acidente de Urda trava subida do PSOE de Sánchez nas sondagens"
- "Teatro. 'Sabat Mater'. Custódia Gallego é mãe cinco vezes num texto escrito"
- "Sporting. Paulo Fonseca é o escolhido para a nova era no Sporting"
- "Jogos Olímpicos da Juventude. Judoca Sofia Gaspar ganha prata e dá a Portugal primeira medalha em Dakar"
Negócios:
- "Mutares prepara saída da Efacec no próximo ano"
- "Cláudia Joaquim. Presidente da AD&C. 'Há 656 milhões de euros do PT2030 para a habitação'"
- "Seguro ouviu Conselho de Estado. Tribunal autoriza uma tenda no Rossio"
- "Revisão das normas técnicas da construção avança este mês"
- "Poupança. Juros dos depósitos dão maior salto em quase três anos"
- "Microempresas vão ter apoios para comprar até dois carros elétricos"
- "Governo aponta concurso da baixa tensão para 2027"
- "Radar África. O sucessor de Lourenço é o segredo por revelar"
- "EUA. Custo de vida testa Trump. Wall Street ganha sempre"
O Jornal Económico:
- "BPI apela à industrialização da construção de casas"
- "Seguro liga coesão social a resposta aos desafios estruturais"
- "Dívida volta a cair para 88,4% do PIB. Valor mais baixo desde 2009"
- "Banco Montepio aumenta lucros em 7,1% para 92,5 milhões"
- "Governo 'não vê razões' para Chega inviabilizar lei das rendas"
- "Bruxelas já assinou acordo do programa europeu SAFE"
- "'Contexto adverso' corta 22% do lucro da Corticeira Amorim"
- "Lucros da Ryanair caíram para os 2.150 milhões de euros"
- "Trump ameaça ser 'Sr. Veto' se democratas vencerem"
- "Privatização. Governo assina venda parcial à Lufthansa"
Record:
- "Benfica 1-0 Alverca. Echeverri salta do banco e é decisivo em triunfo suado"
- "Diabo no corpo"
"'Tento fazer o máximo nos minutos que tenho'"
- "Fonseca até 2030. Leões pagam 5MEuro ao Lyon"
- "Treinador chega hoje e deve ser apresentado amanhã"
- "FC Porto. André Silva ataca os milhões"
- "Provável no onze frente ao Nápoles"
O Jogo:
- "Benfica 1-0 Alverca. Viram-se gregos"
- "Marco Silva. 'Uma noite desinspirada dos criativos'"
- "Sérgio Ferreira. 'Não interessa discutir se foi ou não penálti'"
- "Solidariedade. Técnico das águias envia abraço a Rui Borges"
- "Champions. FC Porto-Nápoles. Muito apetite para engolir experiência"
- "Pietuszewski, William e Zaidu estão recuperados e entram nas contas"
- "Shakhtar--Sporting. Fonseca chega hoje e assina até 2030"
- "Frederico Varandas. 'Em breve vou esclarecer tudo'"
- "Rui Borges desiludido com o momento do despedimento"
- "Treinador falou com todos os atletas na Academia"
- "Tiago Fernandes promete paixão antes da Liga dos Campeões"
- "I Liga. Gil Vicente 0-0 V. Guimarães. Minhotos anulam-se"
- "Turquia. Sérgio Conceição está a caminho do Fenerbahçe"
A Bola:
- "Benfica 1-0 Alverca. Bonito é ganhar"
- "'Faltou-nos inspiração e houve precipitação' - Marco Silva"
- "FC Porto. Nápoles já foi talismã"
- "Shakthar--Sporting. Paulo Fonseca até 2030"
- "'Treinadores entram e saem, mas o Sporting fica sempre'. Tiago Fernandes"
- "Técnico revoluciona onze e até muda... o sistema"
- "'Estamos tristes por Rui Borges'. Altimira"
- "Liga Portugal. Gil Vicente 0-0 V. Guimarães. Sem arte para desatar o nó no dérbi minhoto"
- "Champions asiática. João Félix brilha com dois golos e duas assistências no Al Nassr. (Ronaldo foi poupado)"