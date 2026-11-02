Nacional recebe Benfica a 5 de Dezembro
Liga de Portugal divulgou hoje os horários dos jogos da 13.ª e 14.ª jornada da I Liga. O Marítimo joga em Alvalade no dia 4 de Dezembro e os alvinegros recebem as 'Águias' no dia seguinte.
O campeão e líder FC Porto vai visitar o Santa Clara, atual quarto classificado, a 5 de Dezembro, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o mesmo dia em que o Nacional recebe no Estádio da Madeira o Benfica, anunciou hoje a Liga de clubes
Uma jornada depois de ter defrontado o FC Porto, o Sporting terá a honras de abrir a 13.ª jornada, na sexta-feira (4 de Dezembro), às 20:15, recebendo o Marítimo.
A Liga de clubes anunciou hoje também os horários da 14.ª ronda, com o FC Porto a receber o Estrela da Amadora a 13 de dezembro (domingo), às 20:30, um dia antes de o Benfica jogar em casa com o Sporting de Braga (20:15) e já depois de o Sporting ter jogado, no sábado, no terreno do Gil Vicente (20:30).
Programa da 13.ª jornada
Sexta-feira (4 de Dezembro):
Sporting - Marítimo, 20:15
Sábado (5 de Dezembro):
Nacional - Benfica, 15:30
Santa Clara - FC Porto, 18:00
Sp. Braga - Arouca, 20:30
Domingo (6 de Dezembro):
Estrela Amadora - Gil Vicente, 15:30
Rio Ave - Casa Pia, 15:30
Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 18:00
Famalicão - Académico de Viseu, 20:30
Segunda-feira (7 de Dezembro):
Alverca - Moreirense, 20:15
Programa da 14.ª jornada
Sexta-feira (11 de Dezembro)
Académico de Viseu - Arouca, 20:15
Sábado (12 de Dezembro):
Estoril Praia - Santa Clara, 15:30
Marítimo - Rio Ave, 18:00
Gil Vicente - Sporting, 20:30
Domingo (13 de Dezembro):
Casa Pia - Nacional, 15:30
Moreirense - Famalicão, 15:30
Vitória de Guimarães - Alverca, 18:00
FC Porto - Estrela Amadora, 20:30
Segunda-feira (14 de Dezembro):
Benfica - Sporting de Braga, 20:15