Penálti de Pavlidis garante triunfo caseiro do Benfica sobre o Alverca
O Benfica venceu hoje em casa o Alverca por 1-0, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e continua a cinco pontos distância do líder FC Porto.
No Estádio da Luz, em Lisboa, o grego Pavlidis garantiu o triunfo dos 'encarnados' com uma grande penalidade convertida aos 51 minutos, que lhe permitiu consolidar a liderança da lista de melhores marcadores da prova, com 10 golos, mais dois do que o colombiano Luis Suárez, segundo.
O Benfica segue na segunda posição, com 25 pontos, a cinco do líder FC Porto, enquanto o Alverca, que somou a segunda derrota consecutiva, é 10.º classificado, com 11.