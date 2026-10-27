Imprensa nacional destaca Ronaldo, reviravolta do Benfica e crise leonina

Correio da Manhã:

- "Contas dos primeiros 9 meses do ano. Galp lucra 5,4 milhões por dia"

- "Santa Clara 1 Benfica 2. Anticiclone Prestianni faz Benfica voar"

- "Torreense recebe águias na Taça"

- "Crise no Sporting. Varandas avalia situação de Borges"

- "Manifestações. PGR desafia parlamento a rever lei"

- "Crime em Baleizão. Homicidas à solta apontam pacto mortal"

- "Vila Real de Santo António. Ex-autarca confessa ter recebido dinheiro"

- "Brasil. Reviravolta de Lula derrota Bolsonaro"

- "Coimbra. Militar da GNR exige 370 euros para tirar multa"

- "Póvoa de Varzim. PSP indemnizado por carro incendiado"

- "Durante 15 anos. Ganham mais de meio milhão com escravatura"

Público:

- "Brasil. Lula ganhou nas urnas mas terá de vencer Congresso hostil"

- "Seguro sem pressa para falar sobre carga policial, Governo elogia PSP"

- "Impostos. TC ameaça travar IMI das barragens e eólicas"

- "Energia. Fusão da Galp e da Moeve cai por terra na reta final"

- "Eleições. Israel vota com medo de mudança irreversível"

- "Parlamento. PSD, Chega e PS falham acordo para fiscais das 'secretas'"

Jornal de Notícias:

- "Aquecer casa no inverno pesa quase o dobro na conta da luz"

- "PGR quer mudar Lei da Manifestação"

- "Orçamento. Governo pressionado a ir mais longe nas medidas e aumentos"

- "Guimarães. Crianças com deficiência sem transporte"

- "Brasil. Mobilização digital e votos do Nordeste levam a triunfo histórico de Lula"

- "Israel. Eleições de hoje são um referendo a Netanyahu"

- "Justiça. Fábio Paim acusado de violar jovem universitária no Algarve"

- "Santa Clara 1 -- Benfica 2. Anticiclone nos Açores"

Diário de Notícias:

- "Brasil. E agora? Quarto mandato vai ser o mais desafiador da vida de Lula"

- "Observadora da Amnistia Internacional agredida à bastonada pela PSP"

- "Manifestações. Álvaro Beleza pede acordo entre Governo e PS na habitação e defende Seguro: 'Está atento'"

- "Orçamento. Finanças têm na mão 2,4 mil milhões de euros em despesa cativada"

- "Decisão. PSP conta afastar 'muito mais de 1000' imigrantes até ao final deste ano

- "Israel. Oposição acusa Netanyahu de brincar com o Irão por 'medo de derrota eleitoral'"

- "I Liga. Prestianni brilha e lidera reviravolta do Benfica nos Açores"

- "Marca Portugal vale 257,1 mil milhões de euros alavancada na reputação de Cristiano Ronaldo e de Lisboa"

Negócios:

- "Pressão política trava fusão, mas não demove a Galp"

- "Fundo de compensação destinou só 2% das verbas para habitação"

- "Brasil. Lula consegue reviravolta, mas incerteza tomou conta do país"

- "Orçamento de Estado. CFP diz que excedente pode ser mais folgado"

- "Governação. Falta preparação a gestores para lidarem com os desafios da IA"

O Jornal Económico:

- "Os desafios de Lula: nova equipa económica e reforma na Justiça"

- "Galp abre porta a novas 'parcerias estratégicas'"

- "OE2027. Excedente pode aumentar à boleia da inflação e juros sobrestimados"

- "Governo arranca debate do OE sem espaço para a oposição"

- "Pedro Siza Vieira critica importações na área da Defesa"

- "IL chama António Costa, Marcelo e ministra da Justiça"

- "Venda de casas novas desceu 9% até setembro"

- "Governo admite mexidas na lei laboral e pede 'pacto de regime' nas pensões"

- "Tecnologia. American Express vai cortar 3.500 empregos"

Record:

- "Santa Clara 1-2 Benfica. Golpes de génio. Argentino faz assistência e marca golo da reviravolta"

- "Prestianni. 'Sinto-me mais solto e feliz'"

- "Marco Silva. 'Ao intervalo disse aos jogadores que não estávamos ao nosso nível'"

- "Expulso em final quente. Águias vão exigir ao CD despenalização de Durán"

- "Sporting-Marítimo. Borges não sai para já. Varandas em reflexão"

- "Sporting. Presidente lembra conquistas do técnico e diz que foi escolha barata"

- "FC Porto. Dragão é único. Pleno de vitórias no top 10 das Ligas Europeias"

- "Taça de Portugal. Grandes entram em ação"

- "Seleção. Capitão de regresso. Ronaldo pré-convocado"

- "Kane leva a Bola de Ouro"

O Jogo:

- "Santa Clara 1 -- Benfica 2. Pequeno genial. Prestianni assiste Pavlidis para o empate e assina golo da vitória na primeira derrota dos açorianos na Liga"

- "Marco Silva. 'Pedi calma e gostei muito da reação da equipa'"

- "Sporting-Marítimo. Rui Borges sob pressão máxima"

- "Pré-convocado. Jesus chama Ronaldo à Seleção"

- "Bola de Ouro. Harry Kane senta-se no trono do Mundo"

- "FC Porto. Dragão é imperador da Europa"

A Bola:

- "Vitamina P. Benfica vence nos Açores (com reviravolta), mantém distância para o FC Porto e foge ao Sporting"

- "Marco Silva. 'Vi a nossa equipa nervosa, mas não foi a única equipa nervosa'"

- "FC Porto. No topo da Europa"

- "Taça de Portugal. Torreense, detentor do troféu, recebe o Benfica"

- "Bola de Ouro. Harry Kane é o vencedor"

- "França. PSG já lidera isolado"

- "Taça da Liga. Quartos de final. Sporting-Marítimo. Rui Borges a prazo"