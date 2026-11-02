Greve nacional com adesão de 17% na área da Saúde na Região

A greve nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS) para esta segunda-feira, 2 de Novembro, registou uma adesão de cerca de 17% entre os trabalhadores do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

De acordo com os dados divulgados ao DIÁRIO pelo SESARAM, dos 4.119 trabalhadores escalados para assegurar funções nas diferentes áreas e serviços, 719 exerceram o direito à greve.

A paralisação abrangeu os profissionais das várias áreas e serviços do SESARAM, não tendo sido divulgada informação sobre eventuais constrangimentos no funcionamento das unidades de saúde.