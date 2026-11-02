Madeira SAD e Seleção de Sub-16 vão partilhar experiências

O plantel do Madeira Andebol SAD e a Seleção Regional de andebol feminino do escalão de Sub-16, vão passar a trabalhar uma vez por semana em conjunto.

A ideia a colocar as jovens da formação em contacto com a realidade do uma equipa que está a competir em termos nacionais, com as jovens andebolistas, a poderem ter assim, mais uma janela de oportunidade no processo de formação.

Esta partilha de experiências irá acontecer sempre no primeiro treino da semana do Madeira Andebol SAD. Um projecto que envolve o técnico do Madeira Andebol SAD Artur Rodrigues e o Director Técnico Regional Duarte Freitas.