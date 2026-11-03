Falhas nos bombeiros ainda por resolver

Um terço das situações irregulares detectadas nas inspecções às dez corporações da Região, efectuadas no ano passado, continua por corrigir. Tribunal manda pagar obras realizadas há 13 anos em Santa Cruz. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Novembro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para as Primeiras mulheres a trabalhar no cemitério. Uma oportunidade profissional levou a que Sónia e Lisete ultrapassassem medos e preconceitos.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"Façam um baile sem álcool". Desafio é lançado por Nélson Carvalho, diretor da Unidade Operacional de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

Um casamento “não é um concerto”. Vigário-geral pede bom senso nas músicas escolhidas para as cerimónias... "Guerra das Estrelas" entre os pedidos.

E para "fechar" a primeira página de hoje, saiba que vem aí Novo temporal no próximo fim-de-semana.

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