Bombeiros em socorro a atropelamento no Campanário

Um atropelamento ocorrido pouco antes das 8h00 desta segunda-feira na freguesia do Campanário, mais precisamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas, está a mobilizar os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O acidente terá ocorrido junto a uma passadeira ao pé de uma loja 'O Campanário', segundo fonte que passava no local testemunhou ao DIARIO.

Desconhece-se, para já, o sexo e a idade da vítima e como terá ocorrido este atropelamento, situação que estará na alçada da PSP. A vítima deverá ser encaminhada para o centro de saúde ou directamente para o Hospital no Funchal, dependendo da gravidade dos ferimentos.