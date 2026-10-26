Cão ferido mobiliza bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados esta manhã, pelas 10 horas, para a presença de um cão ferido na Rua Dr. Pestana Júnior, no Funchal.

À chegada, foi verificado que o animal, que tinha microchip, apresentava dificuldades nas patas traseiras. O proprietário ficou responsável de transportar o cão até uma clínica veterinária.