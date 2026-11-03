Governo e Lufthansa assinam hoje contrato de venda parcial da TAP

O Governo vai hoje assinar com a Lufthansa, em Lisboa, o contrato de venda parcial da TAP, após o grupo ter apresentado uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital da empresa.

Na assinatura do contrato de venda de capital da TAP está prevista uma intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do presidente executivo do grupo Lufthansa, Carsten Spohr, segundo uma nota do Ministério das Finanças divulgada esta segunda-feira.

Vão ainda estar os ministros das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O Governo selecionou, em 14 de outubro, a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, após a análise das propostas vinculativas finais melhoradas apresentadas pela Air France-KLM e pela Lufthansa, os dois grupos que chegaram à fase decisiva da privatização da companhia aérea portuguesa.

Na escolha pesou, sobretudo, a proposta financeira da Lufthansa, superior em 163 milhões de euros à da Air France-KLM, tendo sido também avaliados os investimentos associados, nomeadamente na frota, e o modelo de governação proposto.

A proposta da Lufthansa inclui um preço de referência de 1.025 milhões de euros por 44,9% da TAP, acrescido de 58 milhões de euros em ajustamentos temporais relacionados com a taxa de emissão de bilhetes ('ticketing fee'), a SPdH (antiga Groundforce, empresa de assistência em terra) e a Cateringpor (serviços de refeições a bordo), além de 118 milhões relativos aos 5% reservados aos trabalhadores, elevando o encaixe potencial para 1.201 milhões de euros.