Sporting defronta o Shakhtar Donetsk já sem Rui Borges

O Sporting procura hoje regressar aos triunfos na Liga dos Campeões de futebol, num duelo frente ao Shakhtar Donetsk, da quarta jornada da fase de liga, em que já não vai ter Rui Borges como treinador.

O técnico, de 45 anos, foi afastado do comando dos 'leões' no domingo, pelo que será Tiago Fernandes, que estava responsável pela equipa B, a liderar o Sporting em Stamford Bridge, em Londres, casa emprestada aos ucranianos devido à invasão da Rússia.

Com seis pontos, e após um desaire caseiro com o LASK Linz na última ronda (3-2), o Sporting vai tentar regressar aos triunfos e dar um passe importante para ficar ainda mais perto dos lugares de play-off.

No treino de segunda-feira, Tiago Fernandes contou com o regresso, após lesão, do médio uruguaio Rodrigo Zalazar, que poderá assim defrontar os ucranianos.

O Shakhtar chega à quarta ronda com quatro pontos e resultados surpreendentes, como o empate com o PSV em Eindhoven (1-1) e a vitória caseira sobre o AEK (3-1).

Na última jornada, os ucranianos causaram muitas dificuldades ao Inter e saíram de Milão com uma derrota mínima (1-0).

O encontro está agendado para as 17:45 e terá arbitragem de Ivan Kruzliak, da Eslováquia.

Na quarta-feira, o FC Porto, ainda sem pontos, recebe o Napóles.