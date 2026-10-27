IV Seminário da Educação de Machico com inscrições ainda abertas

A reflexão sobre os desafios da educação contemporânea volta a estar em destaque em Machico, com a realização do IV Seminário da Educação, subordinado ao tema 'Que caminhos para a educação do século XXI?', agendado para o próximo dia 6 de Novembro de 2026, no Auditório do Fórum Machico.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Machico, pretende fomentar o diálogo, a partilha de conhecimentos e a reflexão conjunta sobre o papel da escola, da família e da comunidade na construção da educação do futuro.

Segundo nota à imprensa, o seminário contará com dois painéis temáticos, intitulados 'Brincar para Crescer' e 'Cidades Educadoras', que irão explorar diferentes perspetivas sobre a educação, desde a relevância do brincar no desenvolvimento das crianças e o bem-estar emocional num mundo cada vez mais digital, até aos desafios do futuro educativo e à valorização do património e da memória enquanto ferramentas de aprendizagem.

Entre os convidados desta edição encontram-se Jorge Rio Cardoso, Mário Fortes Santos, Cheila Martins, Carlos Neto e Catarina Claro. O programa inclui igualmente a apresentação de experiências desenvolvidas pelos municípios de Câmara de Lobos e Machico, bem como momentos culturais dinamizados por alunos do concelho, valorizando o envolvimento da comunidade educativa local.

As inscrições para participar nesta iniciativa continuam abertas e podem ser efetuadas através deste formulário.