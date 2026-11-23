O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, destacou a inclusão, na proposta de Orçamento Regional para 2027, de uma verba destinada à regularização dos pagamentos em atraso aos profissionais do SESARAM, pelo trabalho adicional realizado entre Julho e Dezembro de 2023.

"Após mais de um ano de insistência do JPP", o Governo Regional prevê finalmente uma verba de até 235 mil euros para saldar a dívida a médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, sublinhou o dirigente partidário.

Élvio Sousa recordou que, em Dezembro de 2025, o JPP requereu uma audição parlamentar para esclarecer os pagamentos em atraso, mas "o requerimento foi rejeitado".

O partido apresentou posteriormente uma proposta no Orçamento para 2026, igualmente rejeitada pela maioria PSD/CDS.

"Em Fevereiro deste ano, apresentámos um projeto de resolução que recomendava a regularização urgente dos pagamentos. O PSD e o CDS votaram contra. Todas as restantes bancadas votaram a favor", lembrou.

O secretário-geral salientou que, em Novembro, o JPP voltou a anunciar uma iniciativa para resolver a situação e que, "cinco dias depois, o Governo Regional apresentou a sua proposta de Orçamento", incluindo no artigo 69.º a verba para os pagamentos.

"Como diz o ditado, ‘Água mole em pedra dura tanto bate até que fura'", afirmou Élvio Sousa, reforçando que "o JPP manteve o assunto na agenda até a regularização chegar à proposta de Orçamento".

Élvio Sousa fez questão de reconhecer o esforço dos profissionais de saúde, lembrando que "o mérito é dos profissionais que trabalharam nas suas folgas e feriados para que os doentes esperassem menos por uma consulta ou uma cirurgia".

O dirigente sublinhou ainda que, "ao fim de três anos de espera, o Governo Regional deve indicar uma data para concluir o pagamento", garantindo que "o JPP vai acompanhar todo o processo até que os profissionais recebam o que lhes é devido".