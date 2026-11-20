O deputado do PSD Brício Araújo destaca a redução da carga fiscal, o investimento na Saúde e na Habitação e a criação de emprego como prioridades da proposta de Orçamento Regional para 2027.

Integrando a 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, o parlamentar social-democrata considera que o documento demonstra a preocupação do Governo Regional em proteger o rendimento das famílias, num contexto internacional particularmente adverso.

Brício Araújo realça a manutenção das taxas mais baixas de IRS em todos os escalões, bem como as taxas de IRC e de IVA sobre os bens essenciais, e a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Uma medida que, salienta, permitirá manter os preços dos combustíveis muito abaixo dos praticados no resto do País.

O deputado sublinha que o reforço do rendimento disponível não passa apenas pela redução fiscal, mas também pelo crescimento económico e pela criação de oportunidades de emprego.

Na Habitação, considera que o investimento continua a ser prioritário, sobretudo na promoção de condições de acesso justo. Recorda, a este propósito, que o Governo Regional tem entregue mais de 200 habitações por ano, mesmo depois do período de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo em conta os rendimentos das famílias.

A Saúde e o Emprego merecem igualmente especial atenção na proposta orçamental.

Para Brício Araújo, trata-se de um orçamento que honra os compromissos fundamentais do Programa do Governo, mantendo o rigor das contas públicas e prevendo a redução da inflação.

O social-democrata acredita que as medidas inscritas no documento terão “impacto real favorável na vida dos madeirenses”, num quadro internacional que exige atenção permanente.