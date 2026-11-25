O PSD/Açores disse hoje que o Plano e Orçamento para 2027 "continua o caminho" da governação do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, "mantém os impostos baixos", "põe as pessoas em primeiro" e "não deixa ninguém para trás".

"Já fizemos muito, vamos fazer mais. Vamos ao futuro, com confiança", afirmou o líder parlamentar, João Bruto da Costa.

O líder da bancada social-democrata, que falava hoje no parlamento regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial, nas declarações finais da discussão do Plano e Orçamento para 2027, referiu que "o capital humano dos Açores é o centro da governação de José Manuel Bolieiro", o social-democrata que preside o executivo.

Depois de afirmar que os partidos que suportam o Governo Regional fizeram muito nos últimos anos, o parlamentar admitiu que "há ainda muito por fazer" e que, com este Plano e este Orçamento, irá fazer-se mais.

"Estes documentos voltam a fazer uma escolha. A escolha de deixar o dinheiro onde ele faz mais falta: no bolso dos açorianos. Desde 2021, aplicamos a redução máxima de impostos que a lei nos permite: menos 30% no IRS, menos 30% no IRC, menos 30% no IVA. E este Orçamento para 2027 mantém, sem hesitar, esse diferencial fiscal", declarou.

Segundo Bruto da Costa, no próximo ano, serão cerca de 250 milhões de euros que não serão cobrados em impostos aos açorianos e que vão "continuar a promover uma economia de resultados".

"E, com impostos mais baixos, a receita fiscal da região, ainda assim, passou de 694 milhões de euros em 2019 para 931 milhões em 2025. Não foi por subirmos impostos, foi porque há mais gente a trabalhar e a criar dinâmica económica. E o Orçamento de 2027 cumpre novamente com as pequenas e médias empresas com uma taxa de IRC de 8,75%", vincou.

O líder parlamentar social-democrata salientou ainda que os documentos para 2027 "voltam a ter o foco nas pessoas e no seu sucesso, como indivíduos e como comunidades".

"Não deixamos ninguém para trás e isso não se proclama, mede-se. Senão, vejamos: em 2019, 28,5% dos açorianos viviam em risco de pobreza, hoje são 17,3%, o risco de pobreza ou exclusão social desceu de 33,3% para 21,6%", exemplificou.

Além disso, continuou, com o Orçamento previsto os mais idosos, as famílias e as crianças dos Açores "ficam mais protegidos".

"Não está tudo feito, há listas de espera para vencer, há jovens que ainda não encontraram o seu caminho, há famílias à procura de casa e há fundos europeus para executar a tempo. É exatamente por isso que este Plano e este Orçamento são necessários: para que os bons resultados continuem e cheguem a mais açorianos, em cada uma das nove ilhas", disse João Bruto da Costa.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2027 estima um défice de 104 milhões de euros e prevê um investimento global de 918 milhões de euros, 650 dos quais de responsabilidade direta do Governo Regional.

Os documentos estabelecem a área da saúde como prioridade, prevendo um reforço no setor de 270 milhões de euros para um total de 760 milhões (que inclui a transformação de dívida e transferências do Estado).

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.