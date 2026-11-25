Os Vereadores eleitos pelo PSD/M à Câmara Municipal de Machico votaram contra a proposta de Orçamento Municipal para 2027.

“O Executivo socialista apresenta um orçamento de 25.521.305,73 euros, mais 11,4% do que em 2026. Contudo, aumentar o Orçamento não significa, por si só, desenvolver o concelho, melhorar a qualidade de vida dos munícipes ou criar melhores oportunidades para as novas gerações”, começa por afirmar a vereação social-democrata, questionando “onde anda o sucesso que tanto incomoda, quando os resultados da execução dos investimentos públicos continuam tão distantes das necessidades de Machico”.

Relativamente a 2026, é de salientar que, apesar dos muitos anúncios, apenas 15% do investimento previsto foi executado. Ou seja, acrescentam, “aproximadamente 85% da verba prevista ficou por concretizar, revelando uma enorme diferença entre aquilo que o Executivo inscreve nos documentos orçamentais e aquilo que efetivamente consegue realizar”.

Neste sentido, prossegue a Vereação, “é legítimo perguntar como pode o Executivo apresentar um novo Orçamento, anunciar investimentos e voltar a colocar obras como estruturantes para 2027, quando muitas das intervenções já constavam do orçamento anterior e continuam sem concretização, como é o caso da Reabilitação do Centro de Machico, da Reabilitação do Centro do Porto da Cruz, da Estrada do Lombinho, no Porto da Cruz, do Caminho da Madeira, na freguesia de Água de Pena e da Estrada de Sant'Ana, na freguesia de Machico”. Aliás, reforçam, “Machico não precisa de orçamentos que repetem promessas de ano para ano. Precisa, sim, de capacidade de planeamento, execução e concretização e de obras que melhorem as acessibilidades, resolvam problemas de mobilidade, valorizem os espaços públicos, criem condições para o investimento e melhorem efetivamente a vida das populações”, sendo que uma taxa de execução desta dimensão levanta sérias dúvidas sobre a capacidade de concretização do Executivo, exigindo-se explicações aos munícipes.

O Orçamento para 2027 prevê uma despesa corrente de 18,31 milhões de euros, correspondente a 71,8% do orçamento global. As dotações destinadas à aquisição de bens de capital e às transferências de capital totalizam aproximadamente 6,95 milhões de euros, cerca de 27,2%.

Para os vereadores do PSD, a questão não está apenas nos montantes inscritos, mas na orientação política dos recursos públicos e na capacidade de os transformar em investimentos úteis, estruturantes e com impacto na economia e na qualidade de vida dos machiquenses. “Continua a faltar uma estratégia integrada de desenvolvimento económico, de valorização do território, de atração de investimento e de criação de oportunidades de emprego”, afirmam.