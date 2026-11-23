Os filmes portugueses "A memória do cheiro das coisas" e "Viana - A Lenda dos Corações de Ouro" e a coprodução luso-espanhola "Decorado" foram considerados elegíveis no processo de seleção para os Óscares 2027, revelou hoje a organização.

De acordo com a Academia de Cinema dos Estados Unidos, o filme "A Memória do Cheiro das Coisas", de António Ferreira, que tinha sido submetido pela Academia Portuguesa de Cinema, cumpre os requisitos para as nomeações para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O filme de António Ferreira é uma narrativa ficcional que fala de racismo, envelhecimento e traumas de guerra, a partir da história de Arménio (o ator José Martins) que, à beira de completar 80 anos, passa a viver num lar, incapaz de aceitar apoio de Hermínia (a atriz Mina Andala), uma auxiliar portuguesa que é negra.

No processo de candidatura aos Óscares 2027, na lista dos que procuram uma nomeação para Melhor Longa-Metragem de Animação estão "Viana -- A Lenda dos Corações de Ouro", de Rodrigo Carvalho, e o filme espanhol "Decorado", de Alberto Vázquez, com coprodução portuguesa.

"Viana - A Lenda dos Corações de Ouro", produzido pela Watermelon Productions, inspira-se na história e nas tradições de Viana do Castelo e apresenta-se como a maior produção de sempre do cinema português, com um orçamento de 15 milhões de euros para produção e promoção.

"Decorado", que tem coprodução pela portuguesa Sardinha em Lata, chega a este processo de seleção dos Óscares depois de ter vencido vários prémios, entre os quais um Goya, da Academia de Cinema de Espanha.

A história de "Decorado" passa-se em Anywhere, onde o rato Arnold atravessa uma crise existencial de meia-idade. "Passa os dias a ver desenhos animados do seu ídolo de infância, Ronald Duck. Está desempregado há anos, a sua relação com Maria está a piorar e há algum tempo que sente que o mundo à sua volta é falso", segundo a sinopse.

Na lista de 38 candidatos (um número recorde, segundo a organização) a uma nomeação para o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação estão igualmente, entre outros, "Floresta Mágica", "Toy Story 5", "Super Mário Galaxy - O Filme" e "Princesa Cósmica Kaguya!".

Entre os candidatos para Melhor Filme Internacional surgem também, por exemplo, "Feito Pipa", de Allan Deberton (Brasil), "Citizen Osama", de Ahmed Hassouna (Palestina), "Fatherland", de Pawel Pawlikowski (Polónia), "A bola negra", de Javier Calvo e Javier Ambrossi (Espanha) e "Amor possível", de Lee Chang-dong (Coreia do Sul).

O filme "Citizen Osama" também está nos candidatos ao Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem, juntamente com "Naza", de Yuval Abraham e Rachel Szor, "Inside Gaza", de Hélène Lam Trong, "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie", de Alex Gibney, e "You can see everything", de Nathan Fielder e Lance Oppenheim.

A 99.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, está marcada para 14 de março de 2027 em Los Angeles, Califórnia.

Segundo o calendário da academia, a 15 de dezembro serão anunciadas as listas de filmes finalistas de algumas categorias e os nomeados de todos os prémios serão divulgados a 21 de janeiro.