O presidente do Chega acusou hoje o Governo de ter medo de apresentar uma moção de confiança, mas recusou "adensar a crise política", defendendo que o conflito seja resolvido no Parlamento ou em Belém antes de equacionar "outras abordagens".

Numa conferência de imprensa na sede nacional do Chega, em Lisboa, André Ventura afirmou que o PSD afastou a hipótese de o executivo avançar com uma moção de confiança "porque sentiu que não tem essa confiança e não quer correr esse risco".

"O primeiro-ministro diz que não quer cumprir as deliberações do Parlamento, mas tem medo de ir ao Parlamento pedir a confiança. Penso que mostra uma certa desorientação e sobretudo falta de autoridade. Afinal é muita coragem, muita coragem, muita coragem, mas é só até um certo ponto. É só no ponto da arrogância", criticou.

O líder do Chega, que na quinta-feira desafiou Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança, afirmou que o partido não vai "contribuir para mais instabilidade política" e considerou que a atual situação só se trata de um "conflito institucional" se o primeiro-ministro "quiser continuar a provocá-lo".

Ventura identificou três fases para a resolução do problema desencadeado pelo anúncio do primeiro-ministro de que não irá implementar algumas das medidas aprovadas pelo Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), antes de serem equacionadas "outras abordagens".

A primeira fase, defendeu, passa por a oposição exigir ao Governo que cumpra a lei "quer goste, quer não goste", e a segunda por o Parlamento utilizar os instrumentos legislativos de que dispõe para garantir a execução das medidas aprovadas, como a isenção de IVA sobre bens alimentares.

Nesse sentido, o Chega apresentou hoje um projeto de lei que prevê a isenção de IVA sobre o mesmo cabaz de bens alimentares aprovado em 2023. Insiste ainda que poderá ser incluída na redação final a lista de bens alimentares abrangidos pela isenção do imposto.

André Ventura considerou que, caso nenhuma destas diligências permitam contornar a recusa do Governo, caberá ao Presidente da República, António José Seguro, ter a "última palavra".

"Só depois dessas três fases estarem concluídas é que faz sentido ter outras abordagens. Neste momento, qualquer outra abordagem contribuiria para adensar a crise política e eu acho que nós devemos resolver a crise institucional antes de ter uma crise política", disse.

O líder do Chega criticou ainda o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, por considerar que este não defendeu a autoridade do Parlamento.

"O Presidente da Assembleia da República deveria, mais do que ninguém, porque representa todos os deputados e todos os partidos, ter defendido o Parlamento e ter defendido a aplicabilidade das normas orçamentais, porque os deputados não estão ali nem para encenar, nem para fazer decoração", disse.

O presidente da Assembleia da República considerou hoje normais as divergências entre Governo e Parlamento, mostrando-se otimista quanto a uma solução política para o conflito sobre o cumprimento das normas do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Questionado sobre se já falou com o PS sobre a possibilidade de os socialistas viabilizarem a iniciativa do Chega para definir a lista de alimentos isentos de IVA, Ventura respondeu com um apelo a todos os partidos.

"Nós apelamos ao Parlamento que perceba isto: um Parlamento que é desautorizado de forma direta publicamente ou recupera a sua autoridade democrática que lhe foi dada pelo voto, ou deixa de a ter para sempre", considerou.