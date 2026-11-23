O Governo Regional pretende avançar com um "Simplex construtivo" na Madeira, através da adaptação e simplificação das exigências legais e regulamentares aplicáveis à construção. A intenção foi anunciada esta segunda-feira por Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, que encerrou a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

Em representação do presidente do Governo Regional, o governante reconheceu que o actual Simplex administrativo "se calhar não é tão Simplex como todos nós desejávamos" e defendeu a necessidade de simplificar procedimentos e uniformizar regras entre os municípios da Região.

Pedro Rodrigues revelou que já começaram os contactos com as organizações profissionais para identificar os principais constrangimentos e preparar propostas de adaptação legislativa a apresentar à Assembleia Legislativa Regional. "É importante fazermos também um Simplex construtivo", afirmou, garantindo que o Governo está empenhado neste processo.

Na área da habitação, apontou a necessidade de aumentar a oferta pública e a custos controlados, mas considerou que a crise não se limita à falta de construção. O governante chamou a atenção para a evolução dos salários, lembrando que, em 1998, um técnico superior que entrava na administração pública recebia mais do dobro do salário mínimo, enquanto actualmente aufere pouco mais 100 ou 200 euros acima desse valor.

"Nivelamos tudo por baixo", lamentou, relacionando a perda de poder de compra dos jovens com as dificuldades de acesso à habitação e ao financiamento bancário.

O secretário regional defendeu ainda a aposta em novos processos construtivos, como a construção modular, e apelou ao envolvimento dos arquitectos e da academia nos desafios da sustentabilidade, reciclagem e inovação.

Na intervenção, deixou também uma palavra de reconhecimento à anterior presidente da Secção Regional, Susana Gouveia Neves, e desejou sucesso a Manuel Rosa, que inicia agora o mandato 2027/2029.