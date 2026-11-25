O primeiro-ministro manifestou hoje "confiança total" em todos os membros do Governo, afastando razões para uma remodelação, e elogiou quer o "excelente ministro da Administração Interna que tem e vai continuar a ter", quer a atuação da polícia nas "acampadas".

Em entrevista à RTP - a última tinha sido há mais de um ano, em julho de 2025 --, Luís Montenegro foi questionado sobre as condições para manter no Governo Luís Neves, alvo de várias investigações, respondendo com o desempenho do ministro no cargo em áreas como as entradas nos aeroportos ou os incêndios florestais.

"O senhor ministro da Administração Interna mostra apetência, competência e adequação para o exercício da função. Aquilo que se impõe ao primeiro-ministro é verificar se as imputações que lhe foram feitas e as justificações que ele deu sobre aquilo que lhe foi imputado é suficiente para nós perdermos o valor acrescentado que ele tem no Governo. E eu não tenho dúvida nenhuma: temos um excelente ministro da Administração Interna e vamos continuar a ter", disse.

Sobre a atuação policial perante os protestos recentes na área da habitação, o primeiro-ministro considerou que a PSP fez "um trabalho excecional".

"Mostrou ponderação, mostrou paciência quando muitas vezes foi provocada. Infelizmente, teve de atuar para garantir a autoridade do Estado, para garantir a regular conciliação entre o direito inalienável de expressão política, de manifestação, de reunião e todos os outros direitos igualmente inalienáveis como a livre circulação, cuidar do espaço público, a segurança, a tranquilidade", disse, admitindo apenas que "aqui ou acolá" possa ter havido excessos.

Questionado se, perante a erosão do Governo nas sondagens, admite fazer uma remodelação, Montenegro assegurou não se deixar impressionar com estudos de opinião.

"As entradas e saídas no Governo dependem de uma avaliação política e também de uma avaliação - que tem que ser sempre pessoal, profissional - de cada um. O que lhe posso que a avaliação política é de confiança total e não tenho nenhumas outras circunstâncias que me obriguem a mexer no Governo", disse.