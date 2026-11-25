A presidente da IL disse hoje que o Governo terá de arcar com as consequências do "imbróglio jurídico" criado ao recusar aplicar medidas aprovadas pelo parlamento no OE2027, considerando este um exemplo do "país bloqueado" pelos três maiores partidos.

"É um Governo que agora decidiu tomar esta opção, agora tem de gerir a sua própria decisão e arcar com as consequências dela", disse hoje aos jornalistas Mariana Leitão após discursar num jantar com militantes no Porto, a propósito da comemoração do 25 de Novembro.

Mariana Leitão reagia à decisão, anunciada hoje pelo primeiro-ministro numa entrevista à RTP, de não criar uma lista de alimentos com taxa zero de IVA nem aumentar o IRS sobre as rendas até 2.300 euros por considerar que a medida aprovada pelo PS e Chega no Parlamento é uma mera recomendação.

"Esta decisão de Luís Montenegro é, no fundo, pôr-nos o país bloqueado, mais uma vez", considerando que "mostra muita incapacidade (...) pela oportunidade que teve" após chegar a primeiro-ministro "com uma promessa de mudança".

Contudo, lamentou, "não houve mudança nenhuma, teve dois anos de estabilidade e não a conseguiu aproveitar".

"Agora apresenta um orçamento, que era um mau orçamento, e permitiu que ele ficasse ainda pior, entregou-se nas mãos do Partido Socialista e do Chega. E agora, depois de aprovar o orçamento, vem dizer 'calma que afinal há aqui umas questões jurídicas que é preciso acautelar'", disse Mariana Leitão.

A deputada alertou que o país vai entrar agora num "imbróglio jurídico" do qual não se sabe como irá sair.

"Isto é o país bloqueado em que nós nos encontramos, por culpa destes três partidos: por culpa do Partido Socialista e Chega, que se uniram para aprovar propostas que são manifestamente más para o país, más para as pessoas, más para um dos principais problemas que nós vivemos neste momento, que é a habitação e que afeta tanta gente", começou por dizer.

Mariana Leitão atirou ainda à "incapacidade dos partidos que suportam o Governo [PSD e CDS-PP], do próprio Governo, que acabaram por validar essas mesmas propostas ao votarem favoravelmente o Orçamento do Estado".

Garantiu também que a IL "está no parlamento com um único objetivo, melhorar a vida das pessoas" e continuará nesse rumo.

"Se os outros partidos estão mais preocupados com a tática política, o oportunismo e com esse aproveitamento de toda esta situação, isso é um problema desses partidos", vincou.

A líder liberal não viu ainda "conflito" nas intervenções de hoje, na sessão solene do 25 de Novembro, do Presidente da República, António José Seguro, e do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

"Não vejo aqui nenhum conflito entre essas duas figuras", afirmou, considerando que os políticos devem tanto "ouvir as pessoas e conseguir perceber como é que as pode ajudar" como "utilizar o Parlamento, utilizar as propostas, utilizar a legislação, exatamente para ir ao encontro das necessidades das pessoas".