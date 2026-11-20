O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, disse hoje que mantém confiança na secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, e que não tem razões para uma eventual demissão do cargo.

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) acusou, na semana passada, o Governo açoriano de falta de transparência sobre a saída da Ryanair da região, considerando que a secretária regional do Turismo "deixou de ter condições" para o cargo.

Hoje, confrontado pelos jornalistas sobre aquele pedido de demissão de Berta Cabral, o líder do executivo referiu que escuta "todas as opiniões no sentido de valorizar e fazer a apreciação critica relativamente às políticas públicas assumidas e aos resultados".

No tocante ao setor do turismo, liderado por Berta Cabral, disse verificar "resultados altamente positivos na política turística dos Açores" e não existem razões para demitir a titular da pasta.

"Eu tenho confiança na doutora Berta Cabral e tenho confiança no exercício [de] que queremos sempre de aperfeiçoar as políticas públicas", afirmou Bolieiro à margem da cerimónia de entrega de 52 apartamentos no empreendimento Trás-os-Mosteiros, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

Depois de referir que está "sempre recetivo" a fazer avaliações e a tomar decisões, salientou que há assuntos que não se discutem na praça pública.

"E eu quero deixar expresso. A minha confiança pessoal na doutora Berta Cabral não está em nada ferida desde a primeira hora", concluiu.

Segundo a CCIPD, "perante os empresários dos Açores, e sobretudo de São Miguel, os que mais estão a sofrer com a atual situação", a responsável pela pasta do Turismo na região, Berta Cabral, "deixou de ter condições para se manter no Governo Regional", na sequência das declarações do presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson.

"Não há surpresa, mas sim indignação. A situação agora assumida publicamente já era conhecida nos bastidores e, perante ela, o Governo Regional preferiu sempre a mentira à transparência", acusou a associação empresarial das ilhas de São Miguel e Santa Maria, em comunicado de imprensa.

A CCIPD alertou que o gabinete de estudos da associação estimou que a saída da Ryanair poderá representar um impacto económico negativo anual entre 144 e 166 milhões de euros.

A associação empresarial classificou as declarações proferidas pelo presidente executivo da Ryanair como de "extrema gravidade" e acusou o Governo Regional de manter durante meses, os empresários, os trabalhadores e os açorianos "na ignorância sobre a verdadeira dimensão do problema".

O presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, disse que, nos Açores, "o problema foi que romperam o contrato", acrescentando que a companhia "não faz negócios com quem quebra contratos".

O conselho de administração da associação Visit Azores afirmou, em comunicado, que "não corresponde à verdade a afirmação de que tenha quebrado qualquer contrato com a Ryanair".

Já a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse, na ocasião, que iria convidar os responsáveis da Ryanair para visitarem os Açores, assegurando que "não houve" quebra contratual por parte da Visit Azores com a companhia aérea.

Berta Cabral assegurou ainda que "sempre esteve disponível para o diálogo", tendo este decorrido entre a companhia aérea e a Visit Azores, e falou "em contradições nos argumentos apresentados pela própria Ryanair, que afirmou pelo seu dono que abandonava [os Açores] por questões relacionadas com as taxas aeroportuárias e todas as normas que a União Europeia impõe".

A governante assinalou, contudo, que entende as declarações do responsável da Ryanair como "sinais de abertura para voltar aos Açores", salientando que "isso é a parte positiva".

A companhia aérea de baixo custo, que voava para os Açores desde 2015, abandonou a rota no final de março, justificando a decisão com as taxas aeroportuárias e a tributação ambiental europeia sem nunca ter alegado qualquer quebra de contrato.