O líder do Chega desafiou hoje o primeiro-ministro apresentar no Parlamento uma moção de confiança ao Governo, e acusou Luís Montenegro de não querer cumprir a lei ao recusar implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027.

"Se o quiser fazer e se persistir em não querer aplicar o que foi decidido pelo Parlamento para melhorar a vida das pessoas, o primeiro-ministro deve apresentar ao Parlamento uma moção de confiança para garantir que a maioria dos partidos, dos representantes do povo, aceitam esta distorção da vontade maioritária do povo português", afirmou.

O desafio foi lançado por André Ventura em declarações aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa.

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações, e a alteração da taxa de IRS sobre as rendas de casa de 10% para 25%.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP disse que também interpreta como recomendação a decisão do parlamento que determina que qualquer bónus nas pensões em 2027 se converta num aumento permanente, e irá avaliar outra que obriga o Governo a consultar a Assembleia da República antes de aumentar o imposto sobre os combustíveis (ISP).