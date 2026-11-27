O deputado do Chega (CH) na Assembleia da República, Francisco Gomes, emitiu uma nota de imprensa na qual acusa o PSD-Madeira de estar a preparar uma eventual substituição de Miguel Albuquerque por Pedro Calado na presidência do Governo Regional, através de negociações de bastidores e sem consultar os madeirenses. O parlamentar considera que o partido trata a Região Autónoma como uma "monarquia hereditária".

Segundo Francisco Gomes, informações que afirma ter recebido apontam para uma crescente preocupação no PSD-Madeira com a eventual apresentação de uma acusação no processo 'Ab Initio'. O deputado entende que o partido receia que os desenvolvimentos judiciais possam tornar politicamente insustentável a permanência de Miguel Albuquerque à frente do executivo regional.

"O PSD pensa que a Madeira é uma monarquia e que pode passar a presidência de Miguel Albuquerque para Pedro Calado como quem transmite uma coroa de pai para filho. Estão a preparar um golpe de bastidores para continuarem agarrados ao poder, sem dar uma palavra aos madeirenses. É uma vergonha democrática", diz.

O parlamentar diz suspeitar que sectores do PSD-Madeira estejam a preparar secretamente uma transição governativa, por recearem as consequências políticas do processo judicial e a possibilidade de perderem a maioria absoluta numa nova eleição.

"O PSD-Madeira está apavorado com a iminente acusação no processo 'Ab Initio'. Receiam que Albuquerque fique politicamente sem condições para continuar e já estarão a preparar Calado para ocupar o seu lugar. Querem salvar o poder, proteger os interesses instalados e impedir que os madeirenses tenham a oportunidade de decidir", atira.

Francisco Gomes considera que Pedro Calado representa a continuidade de um modelo de governação que associa ao compadrio, ao favorecimento económico e à proximidade entre o poder político e determinados grupos empresariais, nomeadamente grandes construtoras e grupos hoteleiros.

"Pedro Calado não representa qualquer mudança. É o executor político de um modelo de governação rendido à corrupção, ao amiguismo e aos interesses das grandes construtoras e dos grupos hoteleiros. Tem as mãos politicamente sujas de um sistema de corrupção e compadrio que ajudou a perpetuar. Trocar Albuquerque por Calado seria mudar a cara para manter exactamente os mesmos interesses", acrescenta.

O deputado garante que o CH se oporá politicamente a uma eventual substituição de Albuquerque por Calado sem a realização de eleições, defendendo que uma mudança desta natureza deve ser submetida ao escrutínio popular.

E conclui que o CH "fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir esta operação", garantindo: "Não aceitaremos que o PSD imponha um novo presidente através de acordos secretos. A Madeira não é propriedade de Miguel Albuquerque, de Pedro Calado ou do PSD. A Madeira pertence aos madeirenses, e são eles que devem decidir o seu futuro."