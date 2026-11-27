Sánchez convicto de que vai continuar a governar
O presidente do Partido Socialista espanhol, Pedro Sánchez, mostrou-se hoje convicto de que vai continuar a governar, depois das eleições de domingo, e exigiu ao líder da oposição que reconheça os resultados eleitorais.
"Claro que se pode, vamos voltar a conseguir", disse o primeiro-ministro espanhol, no comício de encerramento de campanha, na Caja Mágica, perante, segundo o partido, mais de 13 mil pessoas que encheram as bancadas do recinto desportivo em Madrid.
O Partido Socialista, sublinhou, "em toda a sua história nunca questionou os resultados eleitorais".
"Exijo ao PP [Partido Popular, direita] que aceite o que sair das urnas, o que decidirem os espanhóis e as espanholas sobre o próximo governo", afirmou.