Um barco com pelo menos oito mortos e seis feridos graves foi encontrado perto da ilha espanhola de El Hierro, nas Canárias, aonde têm chegado vários milhares de migrantes nas últimas semanas, anunciaram as autoridades.

O Serviço de Salvamento Marítimo espanhol avançou que, entre os feridos, dois estavam em estado de choque e um tinha uma fratura exposta, acrescentando que foram também resgatados outros 84 migrantes, incluindo um menor, transferidos para o porto de La Restinga, na ilha de El Hierro.

No resgate, um agente da Guarda Civil caiu e teve de ser levado de helicóptero para Tenerife.

Segundo fontes envolvidas na operação de emergência, a queda aconteceu quando o guarda tentava convencer um sobrevivente a abandonar a embarcação, que foi rebocada para o porto de La Estaca.

A operação começou cerca das 03:30 locais (mesma hora em Lisboa), quando o Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo de Tenerife recebeu uma chamada de um veleiro que avistou uma pequena embarcação à deriva a aproximadamente 72 quilómetros a sudoeste de La Restinga.

Os barcos de resgate 'Navia' e 'Mizar', o helicóptero Helimer 204 do Salvamento Marítimo e as lanchas da Guarda Civil 'Río Tajo' e 'Río Guadiato' foram ativadas, além de ser acionado um serviço especializado de apoio psicológico devido ao "forte impacto emocional" da emergência.

As Canárias, e sobretudo El Hierro, têm estado pressionadas pelo número de migrantes que estão a chegar às ilhas, sendo que o governo regional contabiliza a entrada de cerca de 13.000 pessoas desde 01 de novembro.

Só na terça-feira, quase dois mil migrantes chegaram à ilha, o maior número já registado no arquipélago num único dia.

A situação já levou à declaração de "emergência migratória" no arquipélago, tendo o presidente do governo regional, Fernando Clavijo, defendido a urgência de um reforço da resposta sanitária para os migrantes.

El Hierro é a ilha habitada mais pequena das Canárias, onde vivem cerca de 12.000 pessoas, e aquela a que estão a chegar a maioria das embarcações precárias (conhecidas como 'pateras' ou 'cayucos') com migrantes.

A chamada rota de migração do Atlântico, que parte de Marrocos e Saara Ocidental, no seu caminho mais curto, e da Mauritânia, Senegal, Gâmbia e Mali, nas travessias mais longas, é considerada uma das mais perigosas do mundo, com as travessias a poderem demorar vários dias ou mesmo semanas em mar aberto.

Apesar da diminuição de travessias em direção às Canárias nos últimos dois anos, a letalidade da rota aumentou por causa da abertura de trajetos mais longos e perigosos (como os que partem da Guiné-Conacri ou da Gâmbia).

O fluxo de embarcações na rota costuma intensificar-se no outono - um fenómeno conhecido localmente como "a crise dos 'cayucos'" -- devido, sobretudo, a uma típica calmaria dos ventos na zona durante este período, o que deixa o mar mais fácil de navegar.