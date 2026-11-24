O ministro das Finanças afirmou hoje no parlamento que as alterações ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) aprovadas têm um impacto de 800 milhões de euros, fazendo passar as contas públicas de um saldo positivo para um défice.

Ainda antes do arranque do debate, Joaquim Miranda Sarmento pediu a palavra ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e informou os deputados de que o Governo fará chegar ao parlamento um documento com uma alteração dos quadros para incorporar o impacto das medidas viabilizadas.