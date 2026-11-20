Apesar dos avanços na educação, tecnologia e saúde nas últimas décadas, um número crescente de jovens sente que o futuro que ambicionam está fora de alcance, alertou ontem o Fundo das Nações Unidas para a População.

"Muitos jovens estão a chegar à idade adulta num contexto de insegurança económica, conflitos, alterações climáticas, tecnologias em rápida evolução e desigualdade crescente", indica a agência da ONU (UNFPA na sigla em inglês) num comunicado divulgado por ocasião da apresentação em Tóquio do seu relatório sobre o Estado da População Mundial 2026.

Intitulado "Gerações Vindouras: Capacitar os Jovens para Moldarem o seu Futuro", o relatório refere que os jovens têm sido excluídos da tomada de decisões que os afetam, instando os líderes mundiais a, em vez de criarem sistemas para eles, passarem a construir um futuro com eles.

Mais de 100.000 pessoas entre os 18 e os 39 anos de 73 países e territórios foram inquiridos durante o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, baseando-se as conclusões também em vários inquéritos realizados por diferentes agências das Nações Unidas junto de jovens.

O relatório mostra "como níveis historicamente elevados de educação, acesso sem precedentes à informação e melhorias significativas na saúde global e nos direitos humanos não garantem um início seguro da vida adulta", cita a agência noticiosa espanhola EFE.

Entre as principais conclusões destaca-se que um em cada cinco jovens em todo o mundo não está empregado, a estudar ou a receber formação, e que, nos países de rendimentos mais baixos, quatro em cada cinco jovens adultos não têm um emprego estável.

"Os jovens querem independência e relações estáveis, muitos também querem ter filhos. No entanto, com demasiada frequência, a insegurança económica, a habitação inacessível, os conflitos e a exclusão tornam estas aspirações inatingíveis", afirmou a diretora executiva do UNFPA, Diene Keita, no lançamento do estudo.

A grande maioria dos inquiridos, 70%, declarou que o casamento é o seu tipo de relacionamento ideal, embora mais de 40% não fosse casado.

Já 91% disseram querer ter pelo menos um filho e um quarto indicou ter menos filhos do que gostaria na sua idade.

Os entrevistados referiram a insegurança financeira como o principal obstáculo ao desenvolvimento de uma relação estável ou de ter filhos.

Em todo o mundo, 50% das pessoas entre os 25 e os 29 anos vive com os pais e a maioria inicia relações estáveis depois dos 30 anos e tem filhos após os 35.

O relatório destaca igualmente a baixa participação política dos jovens, indicando que, apesar de os adultos com 30 ou menos anos representarem 19% da população mundial, ocupam apenas 2,8% dos lugares parlamentares, sendo menos de metade destes ocupados por mulheres.

"Os jovens querem mais do que papéis simbólicos. Querem ter uma voz efetiva nas decisões que determinarão o seu futuro: em questões de tecnologia e regulamentação digital, clima e paz", disse Keita, citada pela EFE.

Nesse sentido, o FNUAP defende o reforço da educação prática e das ligações entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho, para que os estudantes possam encontrar emprego mais facilmente.

Destaca ainda a importância de se investir na saúde reprodutiva e no combate à violência de género, bem como de promover a participação dos jovens em áreas como a tecnologia, as alterações climáticas e a resolução de conflitos.