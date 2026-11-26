O Serviço de Salvamento Marítimo espanhol informou ontem que quase dois mil migrantes chegaram na terça-feira a ilha de El Hierro, nas Canárias, o maior número já registado no arquipélago num único dia.

A autoridade esclareceu que a ilha com cerca de 12 mil habitantes acolheu, na terça-feira, 1.990 pessoas oriundas de 15 embarcações, escoltadas por navios de busca e salvamento, uma a uma.

"Infelizmente, este é um dia histórico", afirmou Fernando Clavijo, presidente do governo regional das Ilhas Canárias, em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser.

O líder político acrescentou que, entre as pessoas que chegaram na terça-feira, havia cerca de 100 menores, incluindo um bebé com quatro dias de vida que nasceu durante uma das travessias, provenientes, na maioria, do Senegal e da Gâmbia, na costa ocidental africana.

Mais de 26 mil pessoas já chegaram às Canárias em 2026, metade deles em novembro, com 1.400 pessoas a chegarem à ilha de Gran Canaria em 07 de novembro, o anterior recorde de migrantes acolhidos num só dia.

As partidas da costa ocidental africana são sazonais, com novembro a ser habitualmente um mês de pico de migrações, antes de o Oceano Atlântico se tornar mais agitado durante o inverno.

"As condições de navegação estavam favoráveis e havia lua cheia. Por isso, essas pessoas, em busca de um futuro melhor, chegaram ao nosso litoral", disse ainda Clavijo.

O presidente das Ilhas Canárias afirmou que El Hierro, a ilha mais ocidental do arquipélago, não tem condições de lidar com um fluxo tão grande de migrantes, muitos das quais exaustos e em estado precário.

Clavijo mostrou-se agradado com a transferência de migrantes adultos para a Espanha continental e afirmou já ter pedido ajuda a outras regiões do país para acolherem menores sem companhia, que precisam de assistência das autoridades.

Na antecâmara das Eleições Legislativas espanholas de domingo, Clavijo, que é membro do partido regional Coligação Canária, condenou quaisquer tentativas de demonizar os migrantes, classificando-as como "um discurso xenófobo de gente má".

O líder das Ilhas Canárias criticou ainda o recente acordo firmado pela Áustria, pela Dinamarca, pela Alemanha, pela Grécia e pelos Países Baixos para a relocalização de migrantes em território europeu para o Ruanda, considerando-o "ridículo".

"A Europa está no caminho errado", afirmou Clavijo.

O subsecretário de Estado da presidência do Governo das Canárias, Octavio Caraballo, já pediu hoje uma resposta urgente da Comissão Europeia ao intenso fluxo de embarcações com migrantes da África Ocidental para de El Hierro.

"Estamos a pedir uma ação urgente, não de Espanha, porque temos pouca confiança nos acordos e compromissos que assumiram connosco", mas sim "da presidente da Comissão Europeia, [Ursula von der Leyen], que deve assumir a responsabilidade pelo assunto", disse, em Bilbau, durante uma conferência de imprensa.