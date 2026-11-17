O judo madeirense viveu um fim-de-semana de intensa actividade, com a participação de 140 jovens atletas nas V Jornadas da Juventude, realizadas no Funchal, e a presença de vários clubes regionais em competições nacionais, onde foram alcançados resultados de destaque.

No sábado, 14 de Novembro, a Associação de Judo da Madeira promoveu, no Polidesportivo da Escola da Levada, as V Jornadas da Juventude de Judo 2026, destinadas aos escalões de Benjamins, Infantis e Iniciados.

A iniciativa reuniu 140 atletas de diferentes clubes da Região, proporcionando momentos de convívio, aprendizagem e partilha de experiências, num encontro que procurou incentivar a prática da modalidade e transmitir os valores associados ao judo.

Em paralelo, vários judocas madeirenses estiveram em competição no continente, nomeadamente no Open de Cadetes do 37.º aniversário do Judo Clube Pragal, realizado em Almada, que contou com cerca de 245 participantes.

O Judo Clube da Madeira fez-se representar por Guilherme Varejão e Ângelo Abreu, que chegaram aos quartos-de-final das respectivas categorias, terminando ambos na nona posição.

Também o Clube Naval do Funchal participou na prova, com destaque para Leonor Abreu, na categoria de -70 kg, e Lucas Baltazar, em -81 kg. Os dois atletas regressaram à competição após períodos de lesão e venceram todos os combates que disputaram.

Por sua vez, o Grupo Desportivo da Apel esteve em evidência através de Martim Lobato, que conquistou a medalha de prata na competição realizada em Almada.

A participação madeirense prosseguiu no domingo, 15 de Novembro, no Open de Juniores de Santarém, onde Henrique Serpa alcançou o quinto lugar na categoria de -81 kg, apesar de ainda pertencer ao escalão de Cadetes. Diniz Barata também representou o seu clube, competindo na categoria de -66 kg.

Na mesma prova, Tiago Reis Alves, do Grupo Desportivo da Apel, terminou na quinta posição, depois de vencer quatro combates numa categoria que reuniu 37 atletas.