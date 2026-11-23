Sessenta e oito pessoas, incluindo duas mulheres, chegaram num barco à ilha El Hierro, no arquipélago das Canárias, elevando para 362 o número total de chegadas no domingo, disseram hoje as autoridades de socorro.

Esta foi a sexta embarcação socorrida no domingo na ilha de El Hierro, onde no total chegaram 362 pessoas, entre as quais 27 mulheres e 21 menores.

As equipas de emergência prestaram assistência às 68 pessoas que chegaram à ilha espanhola numa embarcação após cinco dias de navegação a partir de Saint-Louis, no Senegal.

A embarcação chegou ao porto de La Restinga, auxiliada pelo navio Salvamar Navia, do Salvamento Marítimo espanhol, por volta das 21:20 de domingo, no horário local (a mesma hora em Lisboa).

Os membros desta expedição eram oriundos do Senegal, da Gâmbia e da Guiné-Conacri.

Os migrantes que chegaram nesses seis barcos no domingo eram, maioritariamente, de origem subsaariana.

A ilha El Hierro fica no oceano Atlântico, no extremo sudoeste do arquipélago das Ilhas Canárias, em Espanha, pertencendo à província de Santa Cruz de Tenerife.