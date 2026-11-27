Conservatório resgata obra musical centenária para as bandas filarmónicas da Madeira
Mais de um século depois de terem sido compostas, três obras do músico madeirense Ângelo Álvares de Freitas poderão voltar a ouvir-se nas festas, procissões, desfiles e concertos da Região, interpretadas por uma nova geração de músicos.
O Conservatório - Escola das Artes da Madeira apresenta, no dia 4 de Dezembro, pelas 12h00, no seu Salão Nobre, uma nova edição da Antologia da Música na Madeira, dedicada a este compositor natural de Santa Cruz. A sessão é aberta à comunidade, com entrada livre, limitada à capacidade da sala.
Intitulada Música para Banda Filarmónica, a publicação reúne três composições escritas entre 1902 e 1928, recuperadas a partir de documentos históricos existentes nos arquivos da Banda Municipal de Santa Cruz e do Conservatório, num trabalho de revisão e edição de Leonor Lowden.
Poucas instituições culturais têm uma ligação tão próxima às comunidades madeirenses como as bandas filarmónicas. Presentes nos arraiais, nas celebrações religiosas e nos grandes acontecimentos da vida das freguesias, estas instituições têm formado sucessivas gerações de músicos, desempenhando um papel fundamental na identidade cultural da Madeira.
Segundo nota à imprensa, a recuperação destas obras permite enriquecer o repertório das bandas da Região com música criada por um compositor madeirense, proporcionando aos jovens músicos a oportunidade de conhecerem e interpretarem a música que faz parte da história da sua própria terra.
As três composições agora editadas testemunham diferentes dimensões da vida social e cultural madeirense da primeira metade do século XX: Grande Trunfo Político (1902), um passo dobrado dedicado a Jayme Rodrigues de Gouveia; Soledade da Virgem (1906), uma marcha de carácter religioso; e Passo Ordinário (1928), uma peça destinada a desfiles.
Compositor, maestro, orquestrador e professor de música, Ângelo Álvares de Freitas foi uma figura marcante da tradição filarmónica da costa leste da Madeira. Fundador da Sociedade Fraternal e Recreativa de Santa Cruz, desempenhou um papel determinante no agrupamento que viria a dar origem à atual Banda Municipal de Santa Cruz.
Esta publicação constitui também uma homenagem às gerações de músicos que, através das bandas filarmónicas, contribuíram para democratizar o acesso à música e enriquecer a vida cultural das comunidades madeirenses.
Com esta edição, o Conservatório inaugura a segunda série da Antologia da Música na Madeira, um projeto que, há quase duas décadas, tem vindo a recuperar e divulgar obras de compositores ligados à Região.
"Queremos que a música dos compositores madeirenses volte a fazer parte da vida dos madeirenses. Não basta preservar o nosso património musical nos arquivos. É preciso devolvê-lo às comunidades, às nossas bandas filarmónicas, às festas das freguesias e às novas gerações. A melhor forma de preservar a nossa música é continuar a tocá-la", afirma Paulo Esteireiro, presidente do Conservatório.
A apresentação contará com a participação de Leonor Lowden, Lino Fernandes e Luís Rodrigues, sendo antecedida por um momento musical protagonizado pelo Quinteto de Metais dos alunos do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, sob a orientação do professor Luís Rodrigues.
Ficha técnica
Título: Ângelo Álvares de Freitas: Música para Banda Filarmónica
Revisão e edição: Leonor Lowden
Direção geral: Paulo Esteireiro
Direção da coleção: Carolina Faria
Coordenação editorial: Filipa Silva | Tiago Machado
Design gráfico: Tiago Machado
Impressão e acabamento: DPS – Digital Printing Servoces, LDA