Mais de um século depois de terem sido compostas, três obras do músico madeirense Ângelo Álvares de Freitas poderão voltar a ouvir-se nas festas, procissões, desfiles e concertos da Região, interpretadas por uma nova geração de músicos.

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira apresenta, no dia 4 de Dezembro, pelas 12h00, no seu Salão Nobre, uma nova edição da Antologia da Música na Madeira, dedicada a este compositor natural de Santa Cruz. A sessão é aberta à comunidade, com entrada livre, limitada à capacidade da sala.

Intitulada Música para Banda Filarmónica, a publicação reúne três composições escritas entre 1902 e 1928, recuperadas a partir de documentos históricos existentes nos arquivos da Banda Municipal de Santa Cruz e do Conservatório, num trabalho de revisão e edição de Leonor Lowden.

Poucas instituições culturais têm uma ligação tão próxima às comunidades madeirenses como as bandas filarmónicas. Presentes nos arraiais, nas celebrações religiosas e nos grandes acontecimentos da vida das freguesias, estas instituições têm formado sucessivas gerações de músicos, desempenhando um papel fundamental na identidade cultural da Madeira.

Segundo nota à imprensa, a recuperação destas obras permite enriquecer o repertório das bandas da Região com música criada por um compositor madeirense, proporcionando aos jovens músicos a oportunidade de conhecerem e interpretarem a música que faz parte da história da sua própria terra.

As três composições agora editadas testemunham diferentes dimensões da vida social e cultural madeirense da primeira metade do século XX: Grande Trunfo Político (1902), um passo dobrado dedicado a Jayme Rodrigues de Gouveia; Soledade da Virgem (1906), uma marcha de carácter religioso; e Passo Ordinário (1928), uma peça destinada a desfiles.

Compositor, maestro, orquestrador e professor de música, Ângelo Álvares de Freitas foi uma figura marcante da tradição filarmónica da costa leste da Madeira. Fundador da Sociedade Fraternal e Recreativa de Santa Cruz, desempenhou um papel determinante no agrupamento que viria a dar origem à atual Banda Municipal de Santa Cruz.

Esta publicação constitui também uma homenagem às gerações de músicos que, através das bandas filarmónicas, contribuíram para democratizar o acesso à música e enriquecer a vida cultural das comunidades madeirenses.

Com esta edição, o Conservatório inaugura a segunda série da Antologia da Música na Madeira, um projeto que, há quase duas décadas, tem vindo a recuperar e divulgar obras de compositores ligados à Região.

"Queremos que a música dos compositores madeirenses volte a fazer parte da vida dos madeirenses. Não basta preservar o nosso património musical nos arquivos. É preciso devolvê-lo às comunidades, às nossas bandas filarmónicas, às festas das freguesias e às novas gerações. A melhor forma de preservar a nossa música é continuar a tocá-la", afirma Paulo Esteireiro, presidente do Conservatório.

A apresentação contará com a participação de Leonor Lowden, Lino Fernandes e Luís Rodrigues, sendo antecedida por um momento musical protagonizado pelo Quinteto de Metais dos alunos do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, sob a orientação do professor Luís Rodrigues.

Ficha técnica

Título: Ângelo Álvares de Freitas: Música para Banda Filarmónica

Revisão e edição: Leonor Lowden

Direção geral: Paulo Esteireiro

Direção da coleção: Carolina Faria

Coordenação editorial: Filipa Silva | Tiago Machado

Design gráfico: Tiago Machado

Impressão e acabamento: DPS – Digital Printing Servoces, LDA