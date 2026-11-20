A recuperação de cerca de 126 registos musicais do século XIX, a investigação sobre músicos e instituições e a preservação de repertórios tradicionais estiveram entre os principais destaques das III Jornadas de Música Atlântica, que decorrem entre 19 e 21 de Novembro, no Funchal.

Organizado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, o encontro reúne especialistas de Portugal, Espanha e Itália, incluindo investigadores de universidades e institutos politécnicos de Lisboa, Porto e Braga, bem como participantes dos Açores. A iniciativa reforçou o interesse nacional e internacional pelo estudo do património musical atlântico.

Entre os trabalhos apresentados esteve a recuperação de aproximadamente 126 registos musicais do século XIX, encontrados numa casa da Rua dos Ferreiros. As partituras, destinadas à então designada 'viola francesa', documentam a ligação da vida musical madeirense às tendências europeias da época. O material está agora a ser devolvido ao público através de novas edições e interpretações.

A investigação sobre as bandas filarmónicas revelou também a influência dos músicos militares na formação destas colectividades e a presença de dezenas de sambas e marchinhas brasileiras nos seus repertórios. Por sua vez, o trabalho da Associação Xarabanda permitiu preservar centenas de cantigas tradicionais, recolhidas junto das gerações mais antigas.

As Jornadas deram ainda a conhecer estudos sobre Eurico Thomaz de Lima, a Orquestra Clássica da Madeira e a evolução da vida musical regional depois de 1974. Foi igualmente apresentado o projecto '200 Histórias de Músicos na Madeira', que pretende aproximar das escolas e do público as biografias de personalidades marcantes da cultura regional.

A circulação de músicos, instrumentos e repertórios entre a Madeira, os restantes arquipélagos atlânticos, a Europa, África e as Américas esteve também em destaque. Os trabalhos apresentados apontam para o papel activo da Região na transmissão e transformação de influências culturais, contrariando a ideia de que a Madeira foi apenas receptora de tendências musicais externas.

Para Paulo Esteireiro, presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, a investigação tem permitido compreender que a história musical madeirense "faz parte de uma história atlântica muito mais vasta", com ligações a diferentes povos e culturas.

O responsável defende que estas descobertas devem ultrapassar o espaço académico e chegar às escolas, aos músicos e ao público, considerando que o conhecimento da história musical constitui também uma forma de valorizar a identidade cultural da Madeira.

No balanço da terceira edição, o Conservatório salienta os progressos alcançados na investigação, mas reconhece que há ainda trabalho a desenvolver na análise de arquivos, edição de partituras e recuperação de repertórios. A instituição pretende reforçar a ligação entre investigação, ensino e actividade artística, para que obras e histórias esquecidas regressem à vida cultural da Região.