O representante da ONU em Pequim avisou hoje que o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) poderá criar um "abismo digital colossal" a separar a China e os Estados Unidos do resto do mundo.

O avanço da IA "acarreta o risco de deixar muitas pessoas para trás e de aprofundar o fosso digital, excluindo pessoas, deixando-as fora da esfera digital", alertou o coordenador residente da ONU na China.

Stephen Jackson falava durante a abertura do segundo e último dia de uma conferência sobre a IA e a educação, organizada pelo Instituto da Universidade das Nações Unidas em Macau.

O diplomata irlandês defendeu que "já não se trata apenas do Norte Global contra o Sul Global", mas sim "dois países na vanguarda" e os restantes estados "a correr para tentar recuperar o atraso".

De acordo com o instituto de investigação Epoch AI, entre 2022 e junho de 2026, cerca de 72% da nova capacidade mundial de computação para AI foi instalada nos EUA, com mais 10% na China. Ao resto do mundo restou somente 18%.

"Existe um perigo real de que os restantes 191 membros das Nações Unidas fiquem para trás e de que populações inteiras fiquem para trás", sublinhou Stephen Jackson.

O dirigente da ONU avisou que, "sem um esforço deliberado, o fosso digital, já de si profundo, corre o risco de se transformar num abismo colossal no domínio da IA".

Jackson recordou que 650 milhões de pessoas em todo o mundo não têm fornecimento estável de eletricidade e que 2,25 mil milhões "vivem ainda sem acesso regular à Internet".

"Então, como poderão elas ser destinatárias e beneficiárias desta revolução e, simultaneamente, participar no desenvolvimento da IA?" questionou o diplomata radicado em Pequim.

O irlandês lembrou as palavras do líder chinês Xi Jinping, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em julho, em Xangai, onde "se comprometeu a uma IA para o bem e para todos".

Na abertura do evento, Xi afirmou que "o desenvolvimento da IA não deve ser um espetáculo a solo de um único país, mas uma sinfonia de cooperação internacional".

O chefe de Estado acrescentou que os países devem "opor-se conjuntamente ao alargamento excessivo do conceito de segurança nacional no domínio da IA ou à colocação da segurança de um país acima da dos restantes".

Durante a conferência, representantes de 29 países, incluindo o Brasil, criaram a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial, promovida pela China, para reforçar a cooperação internacional e a governação global da IA.

No mesmo evento, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, "assumiu essa bandeira da IA para todos" os 193 membros da organização, sublinhou Stephen Jackson.

Em Xangai, Guterres apelou para que não se permita a "um punhado de países ou empresas" controlar o futuro da IA, sublinhando que deve ser a humanidade a moldar essa tecnologia.

"A IA pode ser uma das maiores oportunidades para a humanidade no século XXI, mas também poderá ser um dos seus maiores riscos. A tecnologia deve estar ao serviço das pessoas e não o contrário", advertiu o português.