O investigador Levent Alpöge anunciou ter resolvido a Hipótese de Riemann, considerada por alguns como o problema matemático mais importante do mundo, com auxílio de um modelo de inteligência artificial (IA) da Anthropic.

Alpöge, investigador turco-americano que trabalha na Anthropic, publicou na sexta-feira um excerto do seu trabalho no seu site pessoal, e não a demonstração completa. Segundo o mesmo, o documento tem mais de 250.000 páginas e ainda não pôde ser verificado por mais nenhum matemático.

A Hipótese de Riemann faz parte dos sete "Problemas do Milénio" - uma lista criada em 2000 pelo Clay Mathematics Institute, organização dedicada à investigação matemática, que prometeu um prémio de um milhão de dólares a quem resolvesse qualquer um deles.

Na lista consta também a equação de Navier-Stokes, resolvida no início de setembro por um dos modelos de IA da OpenAI em menos de quatro dias - um feito que abalou o mundo da matemática.

Na ocasião, o matemático australiano Tristan Buckmaster publicou uma mensagem questionando o projeto da OpenAI, do qual tinha tomado conhecimento, apontando semelhanças com os seus próprios trabalhos.

Buckmaster trabalhava com Levent Alpöge, o investigador que, na sexta-feira, relatou as suas descobertas sobre a Hipótese de Riemann.

A Hipótese de Riemann, formulada em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, trata da distribuição dos números primos. Muitos teoremas e algoritmos baseiam-se nesta hipótese.

O aumento das capacidades da IA permitiu uma série de avanços no campo da matemática desde o ano passado.

Além da equação de Navier-Stokes, a OpenAI anunciou, no início de outubro, ter resolvido 377 problemas diferentes.

"É um momento monumental na história da humanidade", comentou à AFP Brian Conrey --- considerado uma das principais referências em trabalhos sobre a Hipótese de Riemann ---, que ainda não conseguiu verificar a prova apresentada.

"É a coisa mais importante que já vimos na matemática", avaliou. "Alguns podem discordar, mas é algo de grande magnitude".

Numa reviravolta, poucas horas depois de Alpöge, Ravi Vakil, professor de matemática na Universidade de Stanford, relatou que um investigador de pós-doutoramento da mesma instituição tinha submetido, de forma independente, a sua própria demonstração.