A recusa do Governo em avançar com o IVA zero nos alimentos e em alterar a tributação das rendas domina as primeiras páginas nos jornais generalistas, com Montenegro a manter a posição do Executivo sobre as medidas de alívio fiscal. A habitação, a divergência política em torno do 25 de Novembro e o empate do Sporting frente ao Manchester United também marcam a agenda mediática desta quinta-feira, 26 de Novembro de 2026.

A revista Visão destaca o "caldeirão espanhol", com as eleições a serem apontadas como as mais tensas de sempre e com possíveis ondas de choque em Portugal. A habitação surge igualmente em foco, com uma proposta de solução acessível e sem custos, enquanto Carlos Moedas enfrenta uma "tempestade em Lisboa". O jornal inclui ainda entrevistas a Simon Sebag Montefiore, Aldo Cazzullo e Mário Barreiros.

Já nos diários generalistas, o Correio da Manhã coloca em manchete o plano europeu, noticiando um envelope financeiro que, segundo o jornal, retira 400 milhões de euros a Portugal. Já a recusa do IVA zero, sublinhando que Montenegro insiste no IRS para os senhorios, também aparece em destaque. Na política, dá conta dos discursos divergentes de Seguro e Aguiar-Branco no 25 de Novembro e de uma auditoria às nomeações da GNR. Na actualidade judicial e policial, destaca a espera de 13 dias de um doente no corredor do Hospital de Santarém por uma cirurgia, uma operação da PSP para capturar um condenado por burla online e um condutor apanhado com 4,36 g/l de álcool.

O Público abre com a decisão do Governo de não aplicar o IVA zero nem avançar com alterações ao IRS das rendas. Destaca ainda o confronto entre Aguiar-Branco e Seguro na sessão solene do 25 de Novembro, a quebra da actividade cirúrgica em dois terços dos hospitais do SNS face a 2025 e as críticas de Duarte Cordeiro à timidez do PS na habitação. A reportagem sobre o trauma colectivo de Ceuta e os seus efeitos eleitorais, os problemas nos aterros identificados pela APA e o processo da Pharol contra Zeinal Bava e família completam a primeira página.

O Jornal de Notícias dá foco igualmente na recusa de Montenegro em aplicar o IVA zero e acabar com o apoio às rendas, mas é a perda de 24 mil empregos na indústria do Norte em dois anos e a polémica em torno da nova estação do TGV no Porto, que implica desalojados, que são os temas fortes da edição. O jornal aborda ainda a mobilidade como parte da resposta à crise da habitação, o desmantelamento de uma rede que fabricava lanchas rápidas para traficantes e a primeira Miss Universo casada e mãe em 75 anos de concurso. E ainda faz nota do futebol da Chamipions.

Por fim, o Diário de Notícias dá conta da margem do Governo para travar alterações ao Orçamento no Tribunal Constitucional, mas coloca também em evidência o choque entre Aguiar-Branco e Seguro nos discursos do 25 de Novembro. Na economia, destaca a recusa do IVA zero nos alimentos e de alterações ao IRS das rendas. Na saúde, noticia erros salariais que afectam médicos há meses na ULS Lisboa Ocidental. A vitória judicial de Netanyahu, os planos de reforço e digitalização da AIMA e as críticas de Miguel Pinto Luz aos entraves à inovação na mobilidade também estão na capa.

Nos especializados, o Negócios centra-se na escalada dos preços das casas, alvo de análise por Bruxelas, e na prudência das agências de rating perante o défice. A pressão da inteligência artificial sobre os mercados, com o Nasdaq nas garras dos ursos, o regresso da guerra comercial de Trump com novas tarifas sobre a União Europeia e a China e a venda de electricidade excedentária da EDP no Brasil para mineração de bitcoin marcam a edição. Na área empresarial, aborda ainda a responsabilidade das empresas em matéria de cibersegurança.

E O Jornal Económico destaca o investimento de 109 milhões de euros da Greenvolt em solar e baterias nos Estados Unidos e a ligação semanal directa do Porto de Lisboa ao Sudeste Asiático, com escala em Singapura. O confronto político em torno dos consensos, com Seguro a ouvir críticas de Aguiar-Branco e Pedro Nuno Santos a classificá-lo como "incendiário extremista", também merece relevo. O jornal chama ainda a atenção para as diferenças de encargos das famílias numerosas entre concelhos, que podem atingir 3.428 euros, e para a multa de 472 milhões de euros aplicada em Bruxelas a gigantes das fragrâncias.

Já na imprensa desportiva, o Record faz do empate do Sporting frente ao Manchester United (2-2) o tema central, destacando Luis Suárez, autor de dois golos, e a aproximação dos leões ao apuramento. Diogo Costa é apontado como uma "superstar" valorizada pela Champions, enquanto Marco Silva transmite confiança para o jogo do Benfica em Plzen. O regresso de Prestianni e Aursnes frente ao Famalicão, a entrevista de Patrícia Sampaio a Carlos Lopes, no âmbito dos 77 anos do jornal, e as declarações de João Garcia sobre ajudar outros a atingir os seus Everest também têm espaço.

O Jogo destaca o empate entre Sporting e Manchester United, com Suárez a bisar e Bruno Fernandes a marcar dois golos, num resultado em que erros defensivos e condições do relvado também pesam na análise. O jornal considera os leões incapazes de bater os ingleses, que venceram apenas um dos últimos 13 jogos. Paulo Fonseca promete a mesma determinação e coragem para o Dragão, enquanto o FC Porto surge com Rosario, contratado a baixo custo e em destaque na Europa e no campeonato. A denúncia de Fátima Pinto sobre alegadas ameaças do treinador do Sporting após o clássico feminino e os compromissos europeus de Benfica e Braga completam a edição.

E A Bola também abre com o 2-2 em Alvalade, numa leitura crítica que descreve os "diabos no meio de anjinhos", sublinhando que Luis Suárez e Bruno Fernandes bisaram e estão "noutro patamar". Bruno Fernandes recorda ainda o regresso a Alvalade como uma experiência difícil de explicar. O Benfica prepara a deslocação a Plzen, com Marco Silva a abordar a gestão de Prestianni e as baixas de Aursnes e Barreiro. O Torreense, na Liga Europa, e o Braga, na Liga Conferência, também merecem destaque, além de Diogo Costa, que "dá pontos", e de Pablo Rosario, elogiado por Quim.