O antigo guitarrista da banda britânica Duran Duran, Andy Taylor, morreu vítima de cancro na próstata, anunciaram hoje a sua família e o grupo, um dos principais nomes da 'new wave' dos anos 1980.

"Andy Taylor, um amado marido, pai e avô, faleceu após uma longa e corajosa batalha contra um cancro da próstata. Tinha 65 anos. Andy partiu pacificamente em sua casa, rodeado pelos seus entes queridos, na segunda-feira, 23 de novembro", divulgaram num comunicado publicado na conta de Instagram e no 'site' da banda.

Taylor era o guitarrista original da banda inglesa cujos grandes êxitos pop incluem "Hungry Like the Wolf", "The Reflex" e "Rio", e cuja ascensão nas tabelas de música esteve intrinsecamente ligada ao lançamento do canal MTV.

"Desde que chegou a Birmingham, vindo do Nordeste, com uma guitarra e uma convicção inabalável naquilo que poderíamos vir a ser, ele trouxe um fogo indelével e uma atitude audaz à nossa música", sublinhou a banda.

"A sua forma de tocar impulsionou os temas que nos levaram a percorrer o mundo, e, com um sentido de humor seco, apenas equiparável à sua visão da vida, maravilhosamente desprovida de sentimentalismos e muito pragmática, ele manteve-nos com os pés na terra e conferiu à banda uma certa 'garra' ao longo dos anos extraordinários que se seguiram", acrescentou.

Na noite em que a banda foi introduzida no Rock & Roll Hall of Fame, em novembro de 2022, Taylor revelou que lutava, há vários anos, contra um cancro da próstata metastático, motivo pelo qual não pôde estar presente.

"Gostaria de agradecer a cada um dos meus irmãos nesta grande banda. Podemos sonhar com o que nos aconteceu, mas vivê-lo, à nossa própria maneira, como amigos, foi algo absolutamente incrível", referiu na altura.

A banda, que conquistou dois prémios Grammy, conta com nove discos de ouro e seis de platina, tendo colocado 20 'singles' no Top 20 no Reino Unido e 18 nos Estados Unidos.

Foram também distinguidos duas vezes com o prémio Ivor Novello e receberam o galardão MTV Video Visionary Award.

O auge da banda ocorreu com uma trilogia de álbuns de sucesso entre 1981 e 1983, que incluía temas vibrantes para a pista de dança, como "Girls on Film" e "Union of the Snake", bem como baladas de atmosfera mais introspetiva, como "The Chauffeur" e "Save a Prayer".

Outros êxitos dos anos seguintes incluíram "The Wild Boys", "New Moon on Monday" e "Come Undone".

A sua popularidade consolidou-se quando gravaram o tema de James Bond, "A View to a Kill", e garantiram um lugar no Live Aid, em 1985.

Combinando moda, sintetizadores inovadores e a atitude 'glam-pop', a banda, de grande apelo visual, dominava a rádio e surgia nas paredes dos quartos dos jovens.

O baixista John Taylor e o vocalista Simon Le Bon tornaram-se ídolos, e o grupo passou a ser associado ao movimento New Romantics. Sabe-se que a Princesa Diana era fã, um facto que significava muito para a banda.