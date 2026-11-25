Os consumidores portugueses usam a inteligência artificial (IA) para apoiar as decisões de compra, mas 65% continuam pouco ou nada disponíveis para deixar a tecnologia concluir o processo autonomamente, segundo primeiro estudo do Observatório IPAM hoje divulgado.

O estudo "Consumidor Assistido por IA: a inteligência artificial nas decisões de compra" indica que quase metade (45%) dos utilizadores já substituiu total ou parcialmente os motores de pesquisa tradicionais por ferramentas de IA.

Contudo, quase dois terços (65%) dos inquiridos "continuam pouco ou nada disponíveis para deixar a IA concluir uma compra autonomamente", lê-se nas conclusões do estudo, que foi realizado entre 28 de outubro e 12 de novembro de 2026 e reuniu 1.208 respostas de utilizadores de Internet com 18 ou mais anos, residentes em Portugal.

Do total inquirido, 71% recorreram à IA para apoiar decisões de compra nos últimos seis meses.

"Entre estes, 35% utilizam-na diariamente ou várias vezes por semana, sendo o [modelo de IA] ChatGPT a ferramenta mais utilizada (88%), seguido do Gemini (45%) e do Meta AI (31%)".

As principais razões para o uso de IA nas compras são a rapidez e facilidade, tendo sido indicadas por 95% dos inquiridos, seguindo-se a poupança de tempo na pesquisa (90%).

"A tecnologia é sobretudo utilizada para compreender características de produtos e comparar alternativas (85% em ambos os casos), enquanto 70% recorrem à IA para descobrir novos produtos, marcas ou serviços", segundo o estudo.

Apesar do aumento da utilização da IA, pouco mais de metade (51%) dos inquiridos continua a usar estes modelos de inteligência artificial como complemento aos motores de busca tradicionais.

"A inteligência artificial está a assumir um novo papel na relação entre consumidores e marcas", salienta a professora do IPAM Patrícia Oliveira, citada em comunicado.

A IA já não é apenas uma ferramenta de pesquisa, "mas um intermediário que compara produtos, apresenta alternativas e influencia escolhas", prossegue a responsável.

Para as empresas, "já não é suficiente garantir visibilidade nos motores de pesquisa tradicionais, é fundamental assegurar que a informação sobre os seus produtos é acessível às ferramentas de IA. Ainda assim, os consumidores continuam a querer ter a última palavra, sobretudo quando chega o momento de concretizar a compra", analisa Patrícia Oliveira.

A tecnologia e a eletrónica "são as categorias em que a IA é mais utilizada para apoiar decisões de compra (77%), seguindo-se os produtos para a casa e eletrodomésticos (62%) e as viagens e lazer (61%)".

Apesar da influência, "a IA não parece estimular as compras por impulso, 63% dos utilizadores afirmam que nunca ou raramente compraram algo não planeado depois de consultar a tecnologia", segundo o estudo.

"A confiança nas recomendações da inteligência artificial continua a ser acompanhada por comportamentos de verificação", com mais de metade (52%) a identificar informações incorretas, desatualizadas ou contraditórias nas respostas obtidas.

Quase metade (46%) "confirmam frequentemente ou sempre a informação disponibilizada pela IA através de outras fontes, sendo os websites oficiais das marcas a principal referência para esta verificação (91%), seguidos das avaliações de outros consumidores (71%)".

Segundo o estudo do Observatório IPAM, 51% dos inquiridos mostram-se muito ou totalmente disponíveis para deixar a tecnologia comparar alternativas e apresentar recomendações, mas "apenas 15% revelam a mesma disponibilidade para permitir que conclua uma compra autonomamente".

Relativamente à utilização da IA nas compras, "na geração Z 91% dos inquiridos já recorreram à tecnologia com esta finalidade, percentagem que diminui para 86% entre os Millennials, 76% na Geração X e 44% entre os Baby Boomers".